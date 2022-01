Camilo Santana nega estar internado com Covid: 'uma grande mentira'

O governador Camilo Santana negou em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (19), estar internado com Covid-19 e escondendo a informação. O chefe do executivo estadual explicou que, na verdade, dois de seus filhos contraíram a infecção.

"Meus irmãos e minhas irmãs cearenses, a que ponto chegamos de tanta maldade e mentiras nas redes sociais? Soube de algumas Fake News espalhadas de que eu estaria internado num hospital com Covid “escondendo a informação da doença”. Uma grande mentira!", disse ele.

Ainda conforme Camilo, seu filho mais novo, José - nascido no último mês de novembro, precisou ser internado, mas atualmente está se recuperando em casa. O primogênito, Pedro, de 11 anos, também está bem, segundo o governador. "Por ter tido contato direto, cuidando deles, fiz alguns testes, inclusive hoje, e foram negativos", disse.

"Não bastasse toda a angústia passada com os filhos doentes, e ainda nos deparamos com esse tipo de comportamento desumano de algumas pessoas. Lamento muito e peço que pessoas que vivem de espalhar Fake News coloquem a mão na consciência e respeitem o próximo. O que me alivia é saber que o mal jamais prevalecerá", afirma Camilo.