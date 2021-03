Cadastro de idosos com mais de 75 anos no Vacine Já é suspenso temporariamente em Fortaleza

O cadastramento de idosos para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza através do site Vacine Já foi temporariamente suspenso. Ainda não há data para retomar o cadastro no portal. A prefeitura confirmou a pausa em live realizada na manhã desta quarta-feira (3).

Segundo Fabiana Sales, coordenadora das Regionais em Saúde da Prefeitura de Fortaleza, a prioridade no momento é realizar o agendamento da vacinação dos idosos já cadastrados ou sem acesso à internet.

Desde 24 de janeiro, idosos acima de 75 anos podem realizar o agendamento e escolhem receber a vacina nos drive-thrus ou em domicílio. Apenas aqueles com agendamento confirmado pela Prefeitura, por e-mail ou WhatsApp, devem se dirigir aos pontos de vacinação.

A única exceção são idosos acima de 90 anos, que podem ser vacinados sem necessidade de agendamento. Também há imunização em salas de vacinação nos Cucas - destinada aos idosos daqueles territórios e em situação vulnerabilidade.

"Nós temos muitos idosos cadastrados, e nós vamos priorizar o agendamento desses idosos e priorizar o agendamento de idosos excluídos digitalmente ou que tem alguma dificuldade de se cadastrar. Vamos fazer a busca ativa desses idosos", explica Fabiana.

Os idosos sem acesso à internet são localizados pelas equipes de Saúde da Família e também podem realizar o agendamento nos postos de saúde.

Campanha na capital

Até esta terça-feira (2), 133.739 pessoas já receberam a primeira dose da vacina na Capital. E 46.979 receberam as duas doses do imunizante. Foram vacinadas, na terça-feira (2), 3.465 pessoas com a primeira dose e 1.270 com a segunda dose.

A prefeitura afirmou que, até sexta-feira (5), há vacinação de idosos em domicílio e em sete pontos: nos drive-thrus do Castelão, RioMar Kennedy e Centro de Eventos e nos Cucas Barra do Ceará, Mondubim, Jangurussu e José Walter.

Os profissionais de saúde estão recebendo a primeira e a segunda dose do imunizante no Centro de Eventos. O agendamento da imunização desses trabalhadores ocorre nos próprios locais de trabalho.

Idosos institucionalizados, pessoas com deficiência acima de 18 anos institucionalizadas e indígenas também fazem parte do Grupo 1 de imunização.

Troca de modalidade drive-thru/domiciliar

Idoso que desejarem alterar a modalidade escolhida para receber a vacina de drive-thru para domicílio, e vice-versa, também podem entrar em contato pelo número de telefone: 156. Ou pelo link enviado para os e-mails cadastrados no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

Também por esses meios é possível ainda alterar outros dados cadastrais, como endereço, telefone e e-mail.