Bazar beneficente com mercadoria apreendida pela Receita Federal tem iPhones e relógios; veja lista

A Associação Peter Pan e o hospital filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai) realizam, entre os dias 29 e 30 de abril, um bazar beneficente com mais de 10 mil produtos apreendidos pela Receita Federal.

O evento ocorrerá em um galpão na avenida Deputado Paulino Rocha, 1285, no bairro Cajazeiras, das 10h às 16h. Para participar, é necessário realizar o agendamento neste link.

Será cobrada uma entrada de R$ 10.

Os produtos comercializados têm valor inicial de R$ 2 (máscaras e meias) e podem chegar a R$ 8 mil (equipamentos eletrônicos). Dentre eles, estão iPhones, brinquedos, roupas, maquiagens, xampus e perfumes importados (ver lista abaixo).

O bazar poderá ser prorrogado, a depender do estoque e das medidas de isolamento social na Capital. Os materiais foram apreendidos pela Receita Federal em Foz de Iguaçu (PR) e doados para instituições.

As duas entidades vão destinar o valor arrecado para a construção de novos centros cirúrgicos e programas de apoio de crianças, adolescentes e seus familiares.

Cuidados de prevenção contra a Covid-19

Para evitar aglomerações, os interessados devem fazer previamente o agendamento online, selecionando dia e horário.

Na data e horário escolhidos, o participante deve se apresentar portando documento com foto e a confirmação do agendamento, enviada por email no ato do cadastro, além de contribuir com os R$ 10 da entrada.

“O bazar foi reestruturado para atender todas as medidas sanitárias de combate ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel, além do agendamento prévio. Com essas precauções conseguimos controlar a quantidade de pessoas no local, sem colocar em risco a saúde de quem estará circulando pelo bazar”, detalha a coordenadora do bazar, Rosangela Formentin.

Orientações

Será enviada para o e-mail cadastrado do comprador uma mensagem com a confirmação do agendamento;

O comprador deverá apresentar a confirmação do agendamento e um documento com foto no dia e horário agendados;

Pessoas não agendadas ou sem confirmação de documentos não poderão entrar no bazar;

Deve-se chegar com, no mínimo, 15 minutos de antecedência e com uso obrigatório de máscara;

Só serão permitidas compras no valor máximo de mil reais por CPF;

Será necessário pagamento de uma taxa de R$ 10 (em dinheiro) na entrada.

Veja a lista de alguns itens que serão vendidos

Variedades

Maquiagens

Xampus importados

Casacos

Mochilas

Mantas

Materiais de pesca

Para crianças

PlayStation 4

Bonecas Low

Brinquedo Overboard

Patinetes

Eletrônicos e tecnologia

Celulares variados da Samsumg e Apple

Microfones

Headphones

Relógio inteligente

Patinete Elétrico

Caixa de som

Equipamentos de som

Veja as marcas de alguns perfumes que estarão disponíveis:

Bvlgari

Calvin Klein

Carolina Herrera

Chanel

Dior

Dolce Gabbana

Paco Rabanne

Victoria Secrets

Para onde vai o valor arrecadado

Legenda: O hospital SOPAI é uma unidade especializada no tratamento infantil Foto: Divulgação

O valor arrecadado no evento será destinado, na Associação Peter Pan, para a construção de dois centros cirúrgicos (médio e grande porte), além dos 16 programas sociais que apoiam os pacientes oncológicos e suas famílias.

No Sopai, o recurso será investido na construção de um novo Centro Cirúrgico, e na melhoria dos equipamentos, estrutura e atividades de cuidado aos pacientes atendidos na instituição.

Serviço

Bazar Beneficente

Onde: Avenida Deputado Paulino Rocha, 1285, bairro Cajazeiras.

Dias: 28, 29 e 30 de abril (com possibilidade de prorrogação)

Horário: 10h às 16h

Entrada: R$ 10 (em espécie)

Agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo link