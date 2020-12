Aulas presenciais no Ceará devem retornar em fevereiro de 2021, confirma governador

O retorno presencial às aulas em escolas públicas - interrompidas desde março deste ano - deve ocorrer em fevereiro de 2021, coincidindo com o início do novo ano letivo, de acordo com o governador Camilo Santana em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta quinta-feira (17). No entanto, segundo ele, também haverá o “direito a aulas remotas”.

“Vamos voltar a partir de fevereiro, mas garantindo que tenhamos aulas presenciais e aulas remotas. O decreto hoje autoriza todas as escolas, não só as privadas. Caberá também a cada prefeito, a cada município, fazer o seu planejamento”, declarou o chefe do executivo estadual.

Segundo ele, o comitê científico do Governo do Estado vem percebendo que “outras áreas são mais preocupantes que a própria escola”. “O mundo inteiro está revendo isso. O que está gerando hoje um aumento no número de casos são festas e aglomerações, eventos que estamos restringindo”, afirma.

Preparação

Camilo lembrou que, em preparação para diversos cenários na educação, o Estado iniciou a distribuição de chips de internet para mais de 340 mil alunos da rede estadual, permitindo que tenham acesso gratuito a aulas virtuais. Tablets também devem ser adquiridos, mas atualmente há “dificuldades na licitação”.

Ainda no planejamento do retorno, Camilo diz que vem defendendo a inclusão de professores nos grupos iniciais que receberão a vacina contra a Covid-19. Atualmente, a categoria está prevista na Fase 4 de imunização, mas o governador negocia a antecipação para a Fase 1 ou para a Fase 2, e diz que o Ministério da Saúde “ficou de avaliar”.

“Claro que vai depender muito da disponibilidade de vacinas que nós teremos a partir do início da imunização. Como se pretende voltar às aulas a partir de fevereiro, no início do ano letivo, a maioria das crianças é assintomática, então a presença do aluno com o professor pode transmitir o vírus”, explica.