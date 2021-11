Atendimento Veterinário no bairro Jacarecanga é oferecido a preços populares

Quem tem pet em casa sabe que nem sempre os custos com tratamentos e exames são acessíveis. Felizmente, espaços como o Centro de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fametro (Unifametro), no bairro Jacarecanga, chegaram para suprir a necessidade da população que precisa de atendimento veterinário para os seus bichinhos, a preços populares e até gratuitos.

O Centro realiza atendimentos clínicos agendados e em pronto-atendimento, de segunda a sexta, de 8h às 17h. Os procedimentos cirúrgicos são eletivos e agendados, incluindo castrações de cães e gatos, realizados às terças-feiras, de 8h às 17h. Os tutores podem ainda contar com exames complementares para seus pets, como radiografia digital, eletrocardiografia, ultrassonografia, exames parasitológicos e análises clínicas de rotina, como hemograma, bioquímica sérica e urinálise.

De acordo com Luciana Melo, Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da Unifametro, a rotina envolve atendimento de pets convencionais, como cães e gatos. “Contudo, temos momentos específicos para atendimentos de pets não-convencionais, como coelhos, porquinhos-da-índia, serpentes, cágados e tartarugas, contextualizados em aulas de disciplinas específicas do curso”, pontua.

A unidade conta com 666m² de área construída, incluindo três consultórios de atendimento clínico, uma sala de ultrassonografia e eletrocardiografia, três ambulatórios, sala de radiografia digital, centro cirúrgico, laboratórios de análises clínicas e exames parasitológicos. Além disso, o Centro conta com central de distribuição de medicamentos, central de esterilização de material, sala de estudo de casos clínicos, sala de paramentação e vestiários.

Referência

A Unifametro presta serviços educacionais de referência há 18 anos e conta com um curso de bacharelado em Medicina Veterinária com nota 4 junto ao MEC, num conceito cuja nota máxima é 5. Com o Centro de Medicina Veterinária funcionando no formato de clínica-escola, a instituição abre oportunidades aos estudantes, que precisam da prática para atuar no mercado, e à comunidade que precisa de atendimento veterinário a preços acessíveis.

“Nessa unidade, a comunidade pode contar com serviços gratuitos e com serviços prestados a preços populares, inclusive atendimentos cirúrgicos. Esse formato de funcionamento é um diferencial que reforça a prestação de serviços educacionais compromissada com a responsabilidade social. Os serviços veterinários, antes indisponíveis na região, passaram a estar acessíveis à comunidade, especialmente da Jacarecanga e entornos, reforçando a ação de transformação social da Unifametro”, avalia Luciana Melo.

Veterinária na prática

Os alunos do curso de Medicina Veterinária da Unifametro têm acesso à unidade desde o primeiro até o último semestre. De acordo com a coordenadora, nos semestres iniciais (1-4), eles acompanham atividades realizadas por professores e médicos veterinários da unidade, como realização de exames laboratoriais e parasitológicos, além de exames de diagnóstico por imagem (onde fazem correlações com disciplinas do ciclo básico, como anatomia, fisiologia etc).

Nos semestres intermediários (5-8), os estudantes realizam intervenções de complexidade variável, sempre supervisionados pelo docente da disciplina. Assim, treinam atendimentos clínicos, intervenções ambulatorias (administração de medicamentos, fluidoterapia etc.), procedimentos anestésicos e cirúrgicos (incluindo preparo e monitoramento pós-cirúrgico, paramentação, instrumentação etc.) e diagnósticos por imagem (realização e emissão de laudos de RX e ultrassonografia).

Nos dois últimos semestres do curso (9-10), os alunos realizam estágios na unidade, ainda sob supervisão, porém com mais exercício de autonomia na tomada de decisões, necessária ao ótimo exercício da profissão de médico veterinário. Para a coordenadora, a experiência deixa o profissional mais seguro de iniciar a carreira no mercado de trabalho. “Quanto mais cedo na graduação o aluno pratica e experimenta todas as áreas, mais bem preparado estará para ser absorvido pelo mercado”, observa Luciana Melo.

Além da vivência prática, os alunos participam de pesquisa científica e monitoria de disciplinas, publicam artigos científicos, ganham prêmios, desenvolvem produtos, além de contarem com vários cursos e treinamentos extracurriculares. “Essas atividades, não previstas na matriz curricular do curso, fazem todo o diferencial no aprimoramento de aprendizagem e formação curricular precoce do aluno. Nossos alunos finalizam a graduação com muito mais que apenas um diploma”, arremata Luciana Melo.

Serviço:

Centro de Medicina Veterinária da Unifametro

Endereço: Rua Liberato Barroso, nº 1391 - Jacarecanga

Telefone para agendamento: (85) 3206-6432

E-mail: cemevet@unifametro.edu.br

Instagram: @unifametro

Atendimentos clínicos agendados e em pronto-atendimento, de segunda a sexta, de 8h às 17h. Procedimentos cirúrgicos são eletivos e agendados para realização às terças-feiras, de 8h às 17h, após atendimento clínico prévio.

