Associação oferta 400 mamografias gratuitas para mulheres em vulnerabilidade social

A Associação Nossa Casa vai oferecer 400 exames de mamografia gratuitos para mulheres em vulnerabilidade social, em parceria com organização Américas Amigas, em Fortaleza.

A ação é destinada a mulheres a partir de 40 anos, moradores de Fortaleza ou outros municípios do Ceará, em fragilidade econômica e sem acesso rápido ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo é fazer o diagnóstico de câncer de mama de forma precoce. Os exames serão realizados no Centro de Imagem da Associação Nossa Casa e devem ser agendados, em decorrências das medidas de prevenção à Covid-19.

No dia da mamografia, é necessário que a mulher apresente o pedido médico do exame. As mulheres com suspeita ou confirmação de câncer de mama serão atendidas no ambulatório de mastologia do Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) para investigação do diagnóstico.

A previsão é que qualquer suspeita ou confirmação da doença seja concluída em até 30 dias e que o tratamento seja iniciado em até 60 dias.

A ação visa suprir a queda de mamografias realizadas, em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre março e dezembro de 2020, a redução no número de exames pelo SUS foi de 49,81%, quando comparado aos mesmos meses de 2019, segundo o Instituto Oncoguia.

“Devido ao impacto da pandemia da Covid-19 na diminuição da realização dos exames de imagem é muito importante incentivar que as mulheres a partir de 40 anos, mesmo as assintomáticas voltem a realizar seus exames de rastreamento. Só assim será possível detectar precocemente o Câncer de mama, onde são maiores as chances de cura.”, afirmou Daniele Castelo Branco, vice-presidente da Nossa Casa.

Veja como realizar a mamografia

Centro de Imagem da Associação Nossa Cara

Telefone para agendamento: (85) 3521-1547

Endereço: Rua Francisco Calaça, 1300 – Álvaro Weyne