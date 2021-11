Após chuvas no Cariri, fim de semana deve ser marcado por mais precipitações agora no Norte do Ceará

O último fim de semana do mês de novembro (27 e 28) deve ser marcado por chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já nesta sexta, tem alta possibilidade de chuva para o Cariri cearense, sul do Sertão Central e Inhamus.

No restante do Ceará, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade chuva no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

Veja a previsão para sábado e domingo No sábado (27), a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, mas com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. A previsão se mantém para o domingo (28), mas se expectativa de chuva para Ibiapaba. Veja também Região Apenas 57 das 184 cidades do Ceará têm Plano de Contingência e ou Prevenção para a Seca, aponta IBGE Região Plantio de milho irrigado mais que triplica safra no Interior: 'tenho melhor qualidade de vida' Chuvas banharam 17 cidades nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25), pelo menos já 17 municípios registraram precipitações (ver abaixo). Os principais acumulados ocorreram na macrorregião da Ibiapaba. Veja maiores precipitações registradas na quinta: Ubajara: 57.2mm

Reriutaba: 27mm

Tianguá: 25.8mm

Crato: 25.4mm

Viçosa Do Ceará: 20.2mm

