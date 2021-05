Anvisa diz que pedido para teste de vacina contra Covid-19 da Uece ainda não foi feito

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou, na quinta-feira (13), que o pedido para teste da vacina contra Covid-19 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ainda não foi feito. No entanto, disse que realizou uma reunião técnica com representantes das duas instituições para tratar sobre o imunizante que está sendo elaborado pela Uece.

No último dia 5 de maio, a Universidade alegou estar aguardando a aprovação da Agência para iniciar testes em humanos. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Uece, para pedir um posicionamento, e aguarda reposta.

Requisitos necessários

A Anvisa esclareceu e orientou os investigadores sobre os requisitos necessários e as normas regulatórias para a instrução do Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) a ser submetido para análise assim que o processo for instruído.

Os representantes da Uece comprometeram-se a providenciar as informações e documentos pendentes. Os servidores da Anvisa colocaram-se à disposição para auxiliar no que for necessário.

Desenvolvimento clínico

"O desenvolvimento clínico da vacina tem por base a utilização do vírus atenuado da bronquite infecciosa aviária, já utilizado como formulação vacinal contra essa doença.

Trata-se de um produto veterinário, ainda não usado por humanos. As informações apresentadas até o momento referem-se a testes realizados em animais (camundongos).

Os investigadores estão desenvolvendo os testes iniciais para subsidiar o futuro uso do produto em estudo clínico Fase 1, isto é, primeiro uso em humanos", explicou o órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

Projeto

A pesquisa finalizou a etapa pré-clínica com testes em camundongos e agora aguarda a aprovação da Anvisa para iniciar testes em humanos.

O projeto do imunizante contra Covid-19 tem sido desenvolvido pelo pesquisador, inventor e doutorando em biotecnologia na Uece, Ney de Carvalho Almeida, com a colaboração de outros 10 pesquisadores.

Ele deve ser um imunizante aplicado por via intranasal, ou seja, gotinhas no nariz, e teria que contar com uma segunda dose cerca de 15 dias depois.

“No caso da vacina que a gente está desenvolvendo, pegamos um coronavírus aviário, que acomete a bronquite infecciosa aviária. A vacina contra essa doença é feita desse vírus vivo enfraquecido, que a gente chama de atenuado. Então, pegamos esse vírus que é ‘primo’, tem semelhança com o SARS-Cov-2 e utilizamos ele como um imunizante”, detalha.

Neutralizar o novo coronavírus

Com isso, a proposta espera utilizar um vírus que não provoca a doença em humanos para neutralizar o novo coronavírus e, a depender dos resultados, suas possíveis cepas.

Nos testes iniciais realizados em camundongos, já chegou a ser comprovada a produção de anticorpos que neutralizaram a entrada do SARS-Cov-2.

Apesar de não possuir nenhum apoio financeiro, o projeto conta com parcerias realizadas com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e com o Laboratório LABLUZ, do Instituto da Primeira Infância (Iprede). Após aprovação da Anvisa, a Uece buscará apoio financeiro junto aos órgãos vinculados ao Governo.