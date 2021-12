AMC faz leilão com mais de 460 lotes de automóveis, motos e sucatas

Com mais de 400 lotes, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza, na próxima segunda-feira (13), o último leilão de veículos de 2021.

Estarão disponíveis para arremate 462 lotes, entre automóveis, motocicletas e sucatas. Todos foram removidos há mais de 60 dias pelo órgão e não foram regularizados pelos donos.

Leilão online

Segundo divulgado pela AMC, o leilão será na modalidade online, em site do único leiloeiro autorizado a realizar esse tipo de serviço para o órgão municipal.

Os lances já podem ser oferecidos na página. E a disputa pelos lotes começará às 9h do dia 13.

Quem pode participar do leilão

Qualquer pessoa física maior de idade (ou emancipada) pode participar do leilão. Os participantes devem portar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Também podem apresentar lances as empresas inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho.

>> Veja os critérios de participação no edital

Serviço

Leilão da AMC com 462 lotes (entre automóveis, motocicletas e sucatas)

Quando: 13 de dezembro (segunda-feira), a partir de 9h

Onde: site do leiloeiro