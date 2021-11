Acidentes em rodovias federais do Ceará caem 26,6% no feriado de Finados

A Operação Finados 2021, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contabilizou 22 acidentes nas BRs que cortam o Ceará entre a sexta-feira (29) e a noite dessa terça-feira (2). O número é 26,6% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 30 acidentes.

Segundo o balanço divulgado pela PRF nesta quarta-feira (4), o feriado prolongado deste ano terminou com 24 pessoas feridas contra 35 de 2020, isto é, uma queda de 31,4%. Mortos no trânsito somaram quatro vítimas, mesma quantidade do ano passado.

Durante os cinco dias de fiscalização nas rodovias federais, os agentes fizeram 373 testes de alcoolemia. Destes, 12 deram positivo. Duas pessoas foram presas por embriaguez ao volante após o resultado do teste ser superior a 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Abordagens

Ao todo, as ações de fiscalização de trânsito e combate à criminalidade da PRF alcançaram 2.624 veículos e 3.122 pessoas individualmente.

As abordagens resultaram em 1.546 autos de infração, sendo, por exemplo, 232 por ultrapassagem proibida, 47 por tráfego sem cinto de segurança e 51 sem capacete em motocicletas. Ainda assim, a PRF informou que o número é 41% inferior em comparação a 2020.