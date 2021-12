59 municípios cearenses registram chuva neste domingo (26), aponta Funceme

Pelo menos 59 municípios cearenses registraram chuvas desde o início da madrugada deste domingo (26), segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, por exemplo, a precipitação computada foi de 16.4 mm. Os dados correspondem às precipitações registradas entre as 7 horas desse sábado e as 7 horas de domingo.

Conforme o levantamento, o município cearense com maior volume de chuva neste domingo (26) foi o de Várzea Alegre, com 38 mm. Em seguida, aparecem as cidades de Acopiara, com 37 mm, Abaiara, com 36 mm, e Viçosa do Ceará, também com 36 mm.

Legenda: Várzea Alegre foi o município com maior precipitação até o início deste domingo (26) Foto: reprodução/Funceme

Previsão do tempo

Mesmo com a chuva no início da manhã de domingo, Fortaleza não entrou para lista dos municípios com maiores precipitações por dia. Ainda assim, a previsão é de que o céu se mantenha parcialmente nublado na Capital, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Segundo a Funceme, em todo o Ceará, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Além disso, o esperado é que seja registrada chuva no Cariri, na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.