Wilton Pereira Sampaio vai apitar o Clássico-Rei nesta quinta-feira (6)
Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
O árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO) foi escalado para apitar o Clássico-Rei. O duelo entre Ceará e Fortaleza, realizado nesta quinta-feira (6), é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Diego Pombo Lopez foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).
O duelo acontecerá na Arena Castelão, às 18h30, e promete bom público. Até então, os clubes já confirmaram mais de 28 mil presentes em poucas horas horas de venda.
O Alvinegro, por sua vez, busca manter invencibilidade no Clássico no último confronto entre as equipes no ano de 2025. Já o Tricolor, que busca recuperação no campeonato e conquistou ponto no duelo direto contra o Santos na rodada passada, tem a partida como crucial visando escapar do rebaixamento e já anunciou que promoverá treino-aberto na quarta-feira (5), um dia antes da partida.