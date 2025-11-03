Diário do Nordeste
Clássico-Rei já tem mais de 28 mil torcedores confirmados em poucas horas de vendas

Partida pela Série A do Brasileirão acontece nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:03)
Jogada
Legenda: Por ser o mandante no duelo, o Alvinegro de Porangabuçu terá uma carga maior de ingressos que o Fortaleza para serem vendidos
Foto: JL Rosa e Thiago Gadelha / SVM

Mais de 28 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Fortaleza, nesta quinta-feira (3), às 20h, pelo Clássico-Rei da 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. A marca foi atingida três dias antes do confronto.

Ao todo, são 28.158 torcedores confirmados na partida, conforme parcial divulgada pelo Ceará nesta segunda-feira (3). Destes, 20.125 são torcedores do Ceará e outros 8.033 são de torcedores do Fortaleza. 

Nesta segunda-feira (3), no período da tarde, acontecerá uma reunião que definirá o plano de jogo, com a posterior divulgação da carga total de ingressos disponíveis para cada partida. Nos últimos jogos, o percentual foi de 60%/40%. O Ceará é o mandante da partida. 

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com (para a torcida do Ceará) e do site leaotickets.com.br (para a torcida do Fortaleza), e nos pontos de venda de ingressos divulgados pelos dois clubes.

PREÇO DOS INGRESSOS

CEARÁ

Superior norte: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).
Inferior norte: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
Superior central: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)
Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
Especial: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)
Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada)

FORTALEZA
Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

