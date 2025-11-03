Ceará e Fortaleza iniciam venda de ingressos para Clássico-Rei na Série A; veja valores
Jogo será na próxima quinta-feira (6), às 20h
A venda de ingressos para o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, com mando do Ceará.
Nesta segunda-feira (3), no período da tarde, acontecerá uma reunião que definirá o plano de jogo, com a posterior divulgação da carga total de ingressos disponíveis para cada partida. Nos últimos jogos, o percentual foi de 60%/40%.
CHECK-IN
Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.
VENDA DE INGRESSOS
Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com (para a torcida do Ceará) e do site leaotickets.com.br (para a torcida do Fortaleza), e nos pontos de venda de ingressos divulgados pelos dois clubes.
CEARÁ
- Superior norte: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).
- Inferior norte: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
- Superior central: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)
- Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
- Especial: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)
- Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada)
FORTALEZA
- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)