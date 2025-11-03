Ceará e Fortaleza iniciam venda de ingressos para Clássico-Rei na Série A; veja valores

A venda de ingressos para o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A partida acontecerá na próxima quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, com mando do Ceará.

Nesta segunda-feira (3), no período da tarde, acontecerá uma reunião que definirá o plano de jogo, com a posterior divulgação da carga total de ingressos disponíveis para cada partida. Nos últimos jogos, o percentual foi de 60%/40%.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com (para a torcida do Ceará) e do site leaotickets.com.br (para a torcida do Fortaleza), e nos pontos de venda de ingressos divulgados pelos dois clubes.

CEARÁ

Superior norte : R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada).

: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada). Inferior norte : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) Superior central : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada) Inferior central : R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada) Especial : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada)

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada) Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada)

FORTALEZA