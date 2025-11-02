Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Pedro Raul celebra gol do Ceará e projeta Clássico-Rei: ‘fechar o ano com invencibilidade’

O artilheiro alvinegro voltou a marcar na vitória contra o Fluminense

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 19:00)
Jogada
Legenda: Pedro Raul chegou ao 14º gol pelo Ceará na temporada de 2025
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Artilheiro do Ceará na temporada de 2025, o atacante Pedro Raul voltou a balançar as redes na vitória contra o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A. O centroavante marcou o gol que decretou o placar e chegou aos 14 com a camisa alvinegra, sendo nove somente no Brasileirão. Após o jogo, o atleta projetou o Clássico-Rei, o próximo confronto do Brasileirão.

“A gente sabe da dificuldade que é um clássico. Não tem favoritismo. A gente tem que entrar com a mesma seriedade que a gente entrou nos outros e fechar o ano com uma invencibilidade nos clássicos”.
Pedro Raul
Atacante do Ceará

Pedro Raul ressaltou a superioridade do Vovô diante do Fortaleza em 2025. Ao longo da temporada foram quatro encontros, com três vitórias e um empate, resultando também no atual título cearense. Já no recorte mais amplo, o Ceará não perdeu para o arquirrival há nove partidas, com quatro triunfos.

“É sempre bom vencer em casa. A gente estava devendo. Fazia alguns jogos que a gente não conseguia vencer, e nada melhor do que vencer dentro de casa e na véspera de um clássico para trazer a torcida mais ainda para perto. Muito feliz em voltar a marcar. Eu sou camisa 9, eu preciso disso. Essa união é o que vai nos levar para os nossos objetivos", complementou o centroavante.

Com o placar, o Ceará subiu para a 12ª posição, com 38 pontos - abrindo sete de vantagem para a zona de rebaixamento. O Fortaleza aparece no Z-4, em 18º, com 28 e maior risco de descenso. O último Clássico-Rei de 2025 será então na próxima quinta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão.

