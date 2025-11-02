Ceará x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Fluminense entram em campo, neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A. As duas equipes voltam a se enfrentar depois de quatro dias do confronto atrasado no Maracanã, que terminou com vitória do Tricolor das Laranjeiras por 1 a 0. O duelo, desta vez, acontece na Arena Castelão, na capital cearense, que tem expectativa de receber bom público.

Veja também Jogada Ceará repete maior período de jejum na Série A de 2025, mas com desempenho abaixo Jogada Ceará anuncia 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Fluminense Jogada Matheus Bahia nega crise no Ceará e pede apoio da torcida após sequência sem vitórias Jogada Fluminense tem quatro desfalques e uma dúvida para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

A derrota no meio de semana pregou alguns dilemas no Ceará, que vem numa sequência de quatro jogos sem vitórias, com um empate e três derrotas. No duelo passado, o Vozão não chutou ao gol adversário e, pela terceira partida consecutiva, não conseguiu balançar as redes. O Alvinegro busca retomar o caminho dos triunfos para se distanciar da zona de rebaixamento na reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

Já o Fluminense vive disputa acirrada por uma vaga no G-6 da Série A. Os três pontos conquistados em cima do Ceará, na última quarta-feira, fez o Tricolor das Laranjeiras engatar sequência de duas vitórias seguidas. Com 47 pontos somados, o time de Luis Zubeldía vem numa tomada de quatro triunfos e duas derrotas nos últimos seis jogos.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, da TV Verdes Mares e do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também destacam o duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO E O TRUNFO DA TORCIDA

Para o confronto na Arena Castelão, o Ceará ainda não deve ter os retornos de Marcos Victor e Dieguinho. O zagueiro trata lesão no calcanhar de Aquiles, enquanto o volante sofre com lombalgia aguda. Os dois atletas estão entregues à fisioterapia do time alvinegro e já desfalcaram o Vozão nas últimas quatro partidas.

O Ceará vive seu pior momento na Série A, com apenas duas vitórias nas últimas 12 partidas. Neste recorte, são seis derrotas e quatro empates. O último triunfo foi diante do Santos, por 3 a 0, no dia 5 de setembro, na Arena Castelão. Naquela ocasião, mais de 25 mil torcedores marcaram presença no Gigante da Boa Vista.

O ataque alvinegro vem em baixa com três jogos sem conseguir balançar as redes adversárias no Brasileirão. O Alvinegro tem o terceiro pior ataque da competição, com 27 gols marcados em 30 duelos até aqui.

Com oito gols marcados, Pedro Raul é o artilheiro do Vozão na Série A, seguido por Galeano, com cinco, e Pedro Henrique, que balançou as redes em três oportunidades. Ao longo de toda temporada, o camisa 9, que veio por empréstimo junto ao Corinthians, soma 14 gols.

Léo Condé não tem baixas em relação a suspensões para o duelo. Porém, já de olho no Clássico-Rei, que movimenta a próxima rodada, o time de Porangabuçu tem seis atletas pendurados com o cartão amarelo: Bruno Ferreira, Marllon, Rafael Ramos, Lucas Mugni, Vina e Galeano.

FLUMINENSE COM BAIXAS

O Fluminense tem quatro baixas certas para o confronto na Arena Castelão. Entre os suspensos, Facundo Bernal e Lucho Acosta tomaram o terceiro amarelo e não encaram o Ceará. Além disso, o volante Hércules virou dúvida depois de sentir a posterior da coxa no último jogo. O zagueiro Manoel e o meia-atacante Paulo Henrique Ganso seguem no período de transição.

O Tricolor das Laranjeiras inicia a rodada como 8º melhor ataque da competição com 37 gols marcados. Apesar de não marcar há seis jogos, Germán Cano é o artilheiro do time na Série A com seis gols, seguido por Kervin Serna e Samuel Xavier (ex-Ceará), que têm quatro gols feitos cada. A sequência tem ainda Hércules que deixou sua marca três vezes na primeira divisão.

O encontro entre Ceará e Fluminense marca o reencontro do lateral-direito Samuel Xavier, que defendeu o Vozão por cinco anos, com a torcida do time de Porangabuçu. Em sua quinta temporada como atleta do Fluzão, o atleta destacou, em entrevista ao GE, o momento de trocar o alvinegro pelo tricolor do time carioca.

"Eu tenho um carinho enorme pelo Ceará. Foi um clube que me acolheu muito bem. Quando chegou a proposta do Fluminense, no momento em que eu estava em dúvida, minha esposa falou, 'Samuel, você ainda tem um objetivo na carreira, um sonho?'. Eu falei que queria disputar uma Libertadores", destacou o lateral. Samuel Xavier lateral-direito do Fluminense

Fora de casa, no Brasileirão, o Fluzão somou 13 pontos em 15 partidas. Com um aproveitamento na casa de 28,9%, o Tricolor é o 10º pior visitante da competição com três vitórias, quatro empates e oito derrotas quando visitou seus adversários. Destes duelos, os três mais recentes foram sob comando de Zubeldía, que tem duas derrotas diante de Vasco e Mirassol, e o empate com o Sport.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio.. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FLUMINENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/11/25 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Árbitro Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Árbitro de vídeo (VAR): Braulio da Silva Machado (SC)