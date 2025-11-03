Marcelo Paz anuncia treino aberto no Fortaleza às vésperas do Clássico-Rei

O Fortaleza programou um treino aberto aos torcedores às vésperas do Clássico-Rei. O anúncio foi realizado pelo CEO Marcelo Paz nas redes sociais, com atividade liberada na quarta-feira (5), no Centro de Excelência, enquanto o duelo será na quinta (6), às 20h, na Arena Castelão, pela Série A.

"Vocês pediram, e a gente atendeu. Vamos fazer o treino aberto nesta quarta-feira, horário a definir, divulgaremos em breve o horário da abertura dos portões. Queremos o Pici cheio e mais ainda o Castelão lotado da nossa parte. Torcedor comprando ingresso! O mando não é nosso nessa partida, mas tenho certeza que nós vamos encher, criar atmosfera, fazer uma festa bonita para empurrar o Fortaleza. Nós acreditamos, nós estamos juntos nessa caminhada. Uma fé inabalável que vai dar certo. Então, temos compromisso quarta-feira no Pici, quinta no Castelão, juntos pelo Fortaleza". Marcelo Paz CEO do Fortaleza

A data marca o último treinamento antes de encarar o Ceará. O confronto tem um peso crucial na missão de evitar o rebaixamento, uma vez que o Leão está no Z-4, em 18º colocado, com 28 pontos, restando oito jogos para o fim da competição. O primeiro fora da zona é o Santos, em 16º, com 33. Neste sábado (1º), os times se enfrentaram na Vila Belmiro e empataram em 1 a 1.

Vale ressaltar que o mando de campo é alvinegro no Clássico-Rei. Por isso, os tricolores precisam adquirir o ingresso para acompanhar a partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão. As entradas estão sendo vendidas pelo portal Leão Tickets e nas Lojas Leão 1918 do Pici, Grand Shopping Messejana, Iguatemi, RioMar Kennedy e Laion World. Os valores são a partir de R$ 60,00 (inteira).

Valores dos ingressos para a torcida do Fortaleza