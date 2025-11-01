Santos x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A luta para evitar o rebaixamento será o ponto principal do duelo entre Santos e Fortaleza, neste sábado (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida que abre a rodada terá também o destaque do reencontro entre o Tricolor de Aço e Juan Pablo Vojvoda, agora técnico do Santos.

O Alvinegro Praiano tem 32 pontos e está na 16ª colocação, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Santos empatou com o Botafogo em 2 a 2 na última rodada e perdeu para o Vitória, acumulando dois jogos sem triunfos. O Peixe chega pressionado para se afastar da aproximação com o Z-4.

Já o Leão do Pici venceu o Flamengo por 1 a 0 e o fantasma do rebaixamento começou a ser encarado como possível de ser combatido. A equipe está em 18º colocado, com 27 pontos e quer vencer, para ficar a dois pontos do Santos. Martín Palermo e equipe viajaram na tarde da sexta-feira (31) e contou com uma despedida calorosa do torcedor tricolor.

RETROSPECTO

Santos e Fortaleza já duelaram 23 vezes, com oito vitórias do Santos, cinco tentos do Fortaleza e dez empates.

Na Vila Belmiro foram dez partidas disputadas, com três triunfos santistas, duas vitórias tricolores e cinco empates.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno e o Tricolor perdeu por 3 a 2 em casa, no dia 12 de junho. No último duelo entre as duas equipes na Vila Belmiro, o Fortaleza venceu por 2 a 1 e o Santos foi rebaixado para a Série B de 2024.

COMO CHEGA O SANTOS?

Juan Pablo Vojvoda contará com o retorno do atacante Neymar, que se lesionou no dia 14 de setembro, no empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG. No último treino, na sexta-feira, ele treinou com bola e entrou na lista de relacionados do treinador argentino. Há o retorno também do meia Zé Rafael, que estava suspenso no duelo passado.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Souza recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e está de fora. O lateral-direito Mayke está no departamento médico, com inflamação no joelho direito e também fica de fora do duelo. O ataque santista poderá ter o retorno do atacante Guilherme, caso Vojvoda não coloque Victor Hugo no meio de campo e avance com Barreal na frente, ocupando a vaga do camisa 11.

Na lista de pendurados está Gabriel Brazão, Luan Peres, João Basso, Luisão, Mayke, Igor Vinícius, Escobar e Barreal.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo relacionou 24 atletas para o duelo. O principal retorno é do meia Lucas Crispim, que estava no departamento médico. Já existia a expectativa do retorno do camisa 91 para o confronto contra o Peixe.

Em contrapartida, o volante Rodrigo entrou no departamento médico do clube após sofrer um estiramento ligamentar no joelho esquerdo, ficando de fora deste jogo.

Ele se soma aos outros cinco que estavam no DM: o goleiro João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Matheus Pereira (ambos com edema no músculo posterior da coxa direita); e os atacantes Allanzinho (edema no músculo adutor da coxa direita) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Os pendurados são Adam Bareiro, Yago Pikachu, Lucas Gazal, Lucas Sasha, Lucca Prior e Pochettino.

Veja relacionados do Fortaleza:

Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre

Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa

Zagueiros: Brítez, Ávila, Kuscevic e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Crispim, Pablo Roberto, Pochettino, Rossetto, Pierre e Lucas Sasha

Atacantes: Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Herrera

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimdt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo

SANTOS X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 31ª rodada do Brasileirão

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data: 01/11/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

AVAR: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)

AVAR2: Leonardo Rotondo Pinto (MG)