Willian Machado avalia campanha do Ceará no Brasileiro: 'Nosso sinal de alerta sempre esteve ligado'

Jogador também projetou duelo contra o Atlético-MG

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Jogada
Legenda: Willian Machado, zagueiro do Ceará.
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O zagueiro Willian Machado falou da expectativa para o duelo do Ceará diante do Atlético-MG. As equipes têm a mesma pontuação na tabela e lutam para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileiro. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (22), o jogador destacou a dificuldade do confronto e como o grupo tem encarado a reta final do campeonato. 

"A gente tinha uma margem maior em relação aos clubes do Z-4, porém sempre tivemos ciência do campeonato. O nosso sinal de alerta esteve ligado desde o início da temporada, pois a gente sabia que seria um campeonato muito traiçoeiro. Que isso poderia acontecer. Uma sequência boa te impulsiona lá para cima e, uma negativa, pode te jogar para baixo também", analisou o atleta.

"A gente sabe que isso depende só de nós. Temos muita confiança no nosso trabalho. A nossa equipe já passou por momentos ruins também, por derrotas que a gente não esperava. Todo mundo tem consciência do que tem que fazer para que a gente possa ser efetivo nas partidas e sairmos com a vitória", completou. 

No primeiro turno, o Atlético-MG venceu o Ceará por 1 a 0. O Alvinegro de Porangabuçu não vence há dois jogos, enquanto o adversário está sem vencer há quatro partidas. Para o defensor do Vovô, o duelo será decisivo.

"Mais um jogo difícil no Brasileirão. A gente sabe do momento delicado deles. Hoje, pegando a tabela, é um confronto diretíssimo nosso. A gente sabe que é um jogo decisivo, estamos encarando assim. Independente de ser em casa ou fora, vamos para as partidas decididos a vencer. Cada partida tem seu peso, e essa a gente vê como confronto direto na nossa briga pela permanência", afirmou.

"A gente procura fazer um grande jogo lá, um grande duelo. Não esperamos vida fácil. A gente sabe que da mesma maneira que estamos nos mobilizando, eles também vão fazer isso. Vamos continuar trabalhando para que a gente possa fazer um grande confronto lá para que a gente possa sair vitorioso", finalizou. 

O Alvinegro está em 13º na tabela, com 35 pontos. O Galo tem a mesma pontuação, mas está em 15º lugar. O Ceará enfrenta o Atlético-MG no sábado (25), a partir das 16h (de Brasília). O duelo entre as equipes, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, será na Arena MRV. 

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA:

