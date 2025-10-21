Diário do Nordeste
Ceará busca encerrar jejum de vitórias fora de casa contra o Atlético-MG no Brasileirão

Equipes voltam a se enfrentar no sábado, no Mineirão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:43)
Jogada
Legenda: Pedro Raul, jogador do Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará segue a preparação para enfrentar o Atlético-MG. A equipe comandada por Léo Condé vai em busca de voltar a vencer fora de casa, algo que não ocorre há um mês. O grupo terá pela frente um time que tenta melhorar os resultados como visitante no Campeonato Brasileiro. Vovô e Galo têm os mesmos 35 pontos na tabela e lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Alvinegro tem a oitava melhor campanha como visitante da competição. Dentre os 14 jogos disputados, foram seis derrotas, cinco empates e apenas três vitórias. Em território adversário, o time conquistou apenas 14 dos 42 pontos disputados. 

A equipe vem de um empate com o Sport (1 a 1) e uma derrota para o Vitória (1 - 0). A última vitória foi diante do São Paulo, no Morumbis, no dia 21 de setembro. 

Já o Atlético-MG vive momento um pouco mais complicado na tabela. O grupo comandado por Jorge Sampaoli está em 15º na tabela. Como mandante, o Galo tem a 11ª pior campanha e está há dois jogos sem vencer diante da sua torcida. 

Em casa, o grupo vem de um empate diante do Cruzeiro (1 - 1) e uma vitória em cima do Sport (3 - 1). O Galo não vence no Mineirão desde o 1 a 0 diante do Mirassol, no dia 27 de setembro, pela 25ª rodada..

No último confronto entre os times, em junho, a equipe mineira superou o Vovô por 1 a 0 e encerrou sequência de invencibilidade do time cearense, que vinha de cinco partidas sem derrotas na Arena Castelão. O duelo ocorreu na 11ª rodada. 

O Ceará é o 13º na tabela, com 35 pontos. O Atlético está duas posições abaixo, por diferença de saldo de gols. As equipes se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), na Arena MRV. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileiro. 

