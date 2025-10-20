Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

Marcos Victor virou titular da defesa do Ceará recentemente, da 20ª rodada da Série A pra cá. Com ele ao lado de Willian Machado na zaga, rendimento da defesa do Vovô cresceu, assim como o aproveitamento de pontos.

Mas após o jogo da 27ª rodada, contra o Santos, ele vem desfalcando o Vovô, e a defesa sofreu críticas, com foco no zagueiro Marllon, substituto dele, que foi até vaiado na derrota de 2x0 para o Botafogo no Castelão no último domingo (19).

Com inflamação no calcanhar, Marcos Victor está em tratamento na fisioterapia e a presença dele na partida contra o Atlético/MG, no dia 25, às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada.

Comparativo com ou sem o zagueiro

A diferença de performance do Ceará com e sem Marcos Victor salta aos olhos. Com ele, o aproveitamento do Vovô é de 61%. Para efeito de comparação, este aproveitamento é o do Mirassol, na Série A, na 4ª colocação.

Em 7 jogos, são 4 vitórias, um empate e duas derrotas. E a média de gols sofridos é de 0,9. O Vovô somou 13 dos 21 pontos possíveis com Marcos Victor em campo.

São 6 jogos ao lado de Willian Machado - considerada a dupla titular - e um ao lado de Eder (a derrota para o Juventude por 1x0 no Castelão).

Jogos com Marcos Victor

Ceará 3x0 Santos

Vitória 1x0 Ceará

São Paulo 0x1 Ceará

Vasco 2x2 Ceará

Ceará 0x1 Juventude

Ceará 1x0 Bragantino

Cruzeiro 1x2 Ceará

Sem ele, o aproveitamento cai praticamente pela metade, com apenas 34%. Este aproveitamento equivale ao do Vitória, 17º colocado, que abre o Z4.

Claro que são mais jogos, já que a zaga titular no início da campanha do Vovô foi Willian Machado e Marllon. Em 21 jogos, são apenas 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Sem ele, dos 63 pontos possíveis, o Vovô conquistou apenas 22.

São 20 jogos com Marlon e Willian Machado, e um jogo com Marllon e Eder, a derrota para o Juventude por 2x1 no Alfredo Jaconi, pela 2º rodada.

Jogos sem Marcos Victor

Ceará 0x2 Botafogo

Sport 1x1 Ceará

Ceará 1x1 Bahia

Grêmio 0x0 Ceará

Palmeiras 2x1 Ceará

Ceará 1x1 Flamengo

Ceará 0x2 Mirassol

Inter 1x0 Ceará

Ceará 0x1 Corinthians

Ceará 1x0 Fortaleza

Botafogo 3x2 Ceará

Ceará 0x1 Atlético/MG

Ceará 2x0 Sport

Santos 0x0 Ceará

Ceará 1x0 Vitória

Ceará 1x1 São Paulo

Bahia 1x0 Ceará

Ceará 2x1 Vasco

Ceará 2x1 Grêmio

Juventude 2x1 Ceará

Bragantino 2x2 Ceará