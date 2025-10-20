Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Raul e Kaio Jorge lideram ranking de finalizações na Série A; veja top-10

Ceará volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul, jogador do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Atacante do Ceará, Pedro Raul está entre os jogadores que mais finalizam no Campeonato Brasileiro de 2025. O atacante tem o mesmo número de chutes a gol que Kaio Jorge, atleta do Cruzeiro e um dos artilheiros da competição. Em terceiro lugar está Rayan, do Vasco. Confira o top-10 do ranking. Os números são do Sofascore.

Com oito gols na Série A na temporada, Pedro Raul viveu um jejum de nove partidas sem balançar as redes adversárias e voltou a marcar diante do Sport. O jogador tem somente oito tentos marcados na competição. Mesmo assim, mandou a bola na direção do gol 78 vezes. 

O número é o mesmo de Kaio Jorge, do Cruzeiro. No entanto, o atleta tem melhor aproveitamento com quase o dobro de gols marcados. Foram 15 pela equipe mineira. O terceiro no ranking é Rayan, do Vasco, que chutou a gol em 76 oportunidades e balançou as redes adversárias dez vezes.

Artilheiro da competição ao lado do atleta da Raposa, Arrascaeta, do Flamengo, aparece em nono no top-10 do ranking de chutes a gol. Ao todo, foram 56. Ele também é o único do Rubro-Negro carioca entre os que mais mandam a bola na área.  

O Ceará vem de derrota para o Botafogo. O Alvinegro está em 13º lugar na tabela, com 35 pontos. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo no sábado (25), quando enfrenta o Atlético-MG a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão.

VEJA RANKING DE CHUTES A GOL

  1. Kaio Jorge (Cruzeiro): 78 chutes a gol/15 gols marcados
  2. Pedro Raul (Ceará): 78 chutes a gol/8 gols marcados
  3. Rayan (Vasco): 76 chutes a gol/10 gols marcados
  4. Flaco López (Palmeiras): 66 chutes a gol/10 gols marcados 
  5. Hulk (Atlético-MG): 65 chutes a gol/4 gols marcados
  6. Vegetti (Vasco): 63 chutes a gol/12 gols marcados
  7. Rony (Atlético-MG): 62 chutes a gol/4 gols marcados
  8. Vitor Roque (Palmeiras): 61 chutes a gol/13 gols marcados
  9. Arrascaeta (Flamengo): 56 chutes a gol/15 gols marcados
  10. Matheus Pereira (Cruzeiro): 56 chutes a gol/6 gols marcados

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará se reapresenta e inicia treinamentos com foco no Atlético-MG

teaser image
Jogada

Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

teaser image
Jogada

Léo Condé após derrota do Ceará para o Botafogo na Série A: ‘sinal de alerta ligado’

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza BC vence o Botafogo e conquista 2º vitória no NBB com técnica Jelena Todorovic

Tricolor venceu jogando fora de casa

Redação Há 11 minutos

Jogada

Sem Lucero, Palermo terá que mudar ataque do Fortaleza contra o Flamengo

Centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo

Brenno Rebouças Há 39 minutos
jogadores

Jogada

Pedro Raul e Kaio Jorge lideram ranking de finalizações na Série A; veja top-10

Ceará volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Juventude vence Red Bull Bragantino e deixa Fortaleza na vice-lanterna da Série A

As equipes se enfrentaram em jogo pela 29ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
ancelotti

Jogada

Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia

Redação Há 2 horas

Jogada

Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

Sem ele, aproveitamento de pontos do Vovô cai mais da metade e gols sofridos aumentam

Vladimir Marques 20 de Outubro de 2025