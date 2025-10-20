Pedro Raul e Kaio Jorge lideram ranking de finalizações na Série A; veja top-10

Atacante do Ceará, Pedro Raul está entre os jogadores que mais finalizam no Campeonato Brasileiro de 2025. O atacante tem o mesmo número de chutes a gol que Kaio Jorge, atleta do Cruzeiro e um dos artilheiros da competição. Em terceiro lugar está Rayan, do Vasco. Confira o top-10 do ranking. Os números são do Sofascore.

Com oito gols na Série A na temporada, Pedro Raul viveu um jejum de nove partidas sem balançar as redes adversárias e voltou a marcar diante do Sport. O jogador tem somente oito tentos marcados na competição. Mesmo assim, mandou a bola na direção do gol 78 vezes.

O número é o mesmo de Kaio Jorge, do Cruzeiro. No entanto, o atleta tem melhor aproveitamento com quase o dobro de gols marcados. Foram 15 pela equipe mineira. O terceiro no ranking é Rayan, do Vasco, que chutou a gol em 76 oportunidades e balançou as redes adversárias dez vezes.

Artilheiro da competição ao lado do atleta da Raposa, Arrascaeta, do Flamengo, aparece em nono no top-10 do ranking de chutes a gol. Ao todo, foram 56. Ele também é o único do Rubro-Negro carioca entre os que mais mandam a bola na área.

O Ceará vem de derrota para o Botafogo. O Alvinegro está em 13º lugar na tabela, com 35 pontos. A equipe comandada por Léo Condé volta a campo no sábado (25), quando enfrenta o Atlético-MG a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão.

VEJA RANKING DE CHUTES A GOL

Kaio Jorge (Cruzeiro): 78 chutes a gol/15 gols marcados Pedro Raul (Ceará): 78 chutes a gol/8 gols marcados Rayan (Vasco): 76 chutes a gol/10 gols marcados Flaco López (Palmeiras): 66 chutes a gol/10 gols marcados Hulk (Atlético-MG): 65 chutes a gol/4 gols marcados Vegetti (Vasco): 63 chutes a gol/12 gols marcados Rony (Atlético-MG): 62 chutes a gol/4 gols marcados Vitor Roque (Palmeiras): 61 chutes a gol/13 gols marcados Arrascaeta (Flamengo): 56 chutes a gol/15 gols marcados Matheus Pereira (Cruzeiro): 56 chutes a gol/6 gols marcados