Ceará x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Botafogo entram em campo, neste domingo (19), às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes buscam retomar o caminho das vitórias, depois de rodada anterior sem triunfo na competição. Com o apoio do seu torcedor, o Vozão quer melhorar o retrospecto como mandante na Série A e colar no G-8.

O Ceará chega ao duelo depois de ficar no empate amargo em 1 a 1, com o Sport, na Ilha do Retiro. O resultado deixou o Alvinegro na intermediária da tabela com 35 pontos somados em 27 jogos. O time teve três dias de preparação na capital cearense para enfrentar o time carioca. O time de Léo Condé tem nove vitórias, oito empates e dez derrotas no Brasileirão

Já o Botafogo vem de duas derrotas seguidas, contra o Internacional e o Flamengo, na última rodada. O resultado negativo por 3 a 0, no clássico carioca, dentro do Nilton Santos, aumentou as críticas da torcida contra o trabalho do técnico Davide Ancelotti e a gestão de John Textor. No recorte dos dois jogos, foram cinco gols sofridos e nenhum marcado.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também destacam o duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO COM DÚVIDAS

Para enfrentar o Botafogo, o técnico Léo Condé tem duas dúvidas no time. No último boletim médico do clube, o zagueiro Marcos Victor tratava desconforto no calcanhar junto à fisioterapia alvinegra, enquanto Dieguinho tem lesão na panturrilha, mas já estava no período de transição.

Em caso destas ausências confirmadas, a vaga na zaga deve ser ocupada por Marllon. Já no meio-campo, Léo Condé tem feito variações a depender do seu adversário na Série A. Zanocelo recebeu a chance no time titular, enquanto Richardson entrou na segunda etapa. Ausente no último jogo em decorrência do falecimento de sua mãe, Fernando Sobral é outra dúvida para o duelo.

Com seis gols sofridos nos últimos nove jogos, o Ceará tem a segunda melhor defesa do returno do Brasileirão. A equipe de Condé só fica atrás, neste recorte, do Flamengo, que sofreu cinco gols. Ao longo da temporada como um todo, o Vozão também figura no top-5 sistemas defensivos da Série A.

Dentro de casa, o time de Porangabuçu somou 21 dos 34 pontos que tem na primeira divisão. No último duelo com o apoio do torcedor, o Vozão aplicou 3 a 0 para cima do Santos, com gols de Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral. Como mandante, o Ceará tem 53,8% de aproveitamento, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

Com o gol marcado na última rodada, Pedro Raul quebrou o jejum de nove partidas sem balançar as redes. O camisa é o artilheiro da equipe na temporada, com 14 tentos assinalados, 8 no recorte do Brasileirão. O centroavante é seguido por Galeano, com 5, e Pedro Henrique, que deixou sua marca 4 vezes na primeira divisão.

BOTAFOGO NA PRESSÃO

Para o duelo deste domingo, o Botafogo tem duas baixas entre os titulares. O zagueiro Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas tomaram o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumprem suspensão diante do Ceará. Marquinhos e David Ricardo, ex-Ceará, são opções no banco de reservas para a vaga.

Além das suspensões, o treinador Davide Ancelotti sofre com baixas de atletas por conta de lesões ao longo da temporada. Neste confronto no Castelão, o comandante alvinegro não contará com Kaio Pantaleão, Neto e Danilo, que estão tratando lesões no departamento médico. A lista de ausências tem ainda Savarino, Nathan Fernandes, Arthur Cabral e Montoro, que ficaram fora da lista de relacionados.

Apesar de ter tomado cinco gols nos últimos dois jogos, o Alvinegro carioca tem a quinta melhor defesa da competição, tendo sofrido 26 gols nas 28 partidas até aqui. O equilíbrio vem com o ataque, que é o sexto melhor do Campeonato Brasileiro, 37 gols marcados até aqui.

Savarino é o artilheiro do Botafogo na Série A com quatro gols marcados. A lista continua com Alex Telles, Chris Ramos e Arthur Cabral, que somam três tentos assinalados cada, seguidos por Artur Victor e Cuiabano aparecem na sequência com duas bolas na rede.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo (Richardson), Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X BOTAFOGO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/10/25 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

ARBITRAGEM