Ceará se reapresenta e inicia treinamentos com foco no Atlético-MG

Equipe foi derrotada pelo Botafogo na rodada anterior do Brasileiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:07)
Jogada
Legenda: Fernando Miguel, goleiro do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará já retomou as atividades nesta segunda-feira (20). Após a derrota para o Botafogo, a equipe comandada por Léo Condé se reapresentou com foco no Atlético-MG. No CT de Porangabuçu, o grupo fez a primeira das quatro atividades programadas para a semana. 

Os treinamentos ocorrerão no período da tarde de terça a quinta-feira, em Carlos de Alencar Pinto. Na sexta-feira, um dia antes da partida, o grupo realiza os trabalhos pela manhã. Em seguida, o grupo viaja para Minas Gerais.O grupo embarca para Belo Horizonte em voo fretado no período da tarde. 

O Ceará está em 13º lugar na tabela, com 35 pontos. Já o Atlético-MG é o 15º, com 33 somados. As equipes se enfrentam no sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão. 

Jogada

Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

Sem ele, aproveitamento de pontos do Vovô cai mais da metade e gols sofridos aumentam

Vladimir Marques Há 1 hora
goleiro

Jogada

Redação Há 1 hora

