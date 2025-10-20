Ceará se reapresenta e inicia treinamentos com foco no Atlético-MG
Equipe foi derrotada pelo Botafogo na rodada anterior do Brasileiro
O Ceará já retomou as atividades nesta segunda-feira (20). Após a derrota para o Botafogo, a equipe comandada por Léo Condé se reapresentou com foco no Atlético-MG. No CT de Porangabuçu, o grupo fez a primeira das quatro atividades programadas para a semana.
Os treinamentos ocorrerão no período da tarde de terça a quinta-feira, em Carlos de Alencar Pinto. Na sexta-feira, um dia antes da partida, o grupo realiza os trabalhos pela manhã. Em seguida, o grupo viaja para Minas Gerais.O grupo embarca para Belo Horizonte em voo fretado no período da tarde.
O Ceará está em 13º lugar na tabela, com 35 pontos. Já o Atlético-MG é o 15º, com 33 somados. As equipes se enfrentam no sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão.
