Ceará não terá Lourenço e Pedro Henrique contra o Atlético/MG, ambos suspensos

O Ceará terá dois desfalques por suspensão para o confronto com o Atlético/MG no sábado (25), às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada da Série A.

O volante Lourenço e o atacante Pedro Henrique receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Botafogo neste domingo (19) e estão fora do jogo.

Como opção para a ausência de Lourenço, Condé tem Fernando Sobral, que entrou em campo no lugar dele após ser advertido.

Pedro Henrique não foi titular, entrando no 2º tempo no lugar de Fernandinho.

O Ceará é o 13º colocado da Série A com 35 pontos, enquanto o Atlético/MG é o 15º com 33.