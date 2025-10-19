Diário do Nordeste
Ceará não terá Lourenço e Pedro Henrique contra o Atlético/MG, ambos suspensos

Ambos receberam o 3º cartão amarelo contra o Botafogo neste domingo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:17)
Jogada
Legenda: Léo Condé tem dois desfalques por suspensão para o jogo contra o Galo no sábado (25)
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Ceará terá dois desfalques por suspensão para o confronto com o Atlético/MG no sábado (25), às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada da Série A.

O volante Lourenço e o atacante Pedro Henrique receberam o 3º cartão amarelo no jogo contra o Botafogo neste domingo (19) e estão fora do jogo.

Como opção para a ausência de Lourenço, Condé tem Fernando Sobral, que entrou em campo no lugar dele após ser advertido.

Pedro Henrique não foi titular, entrando no 2º tempo no lugar de Fernandinho.

O Ceará é o 13º colocado da Série A com 35 pontos, enquanto o Atlético/MG é o 15º com 33.

