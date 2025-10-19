Ceará é derrotado por um desfalcado Botafogo
Fazendo algumas escavações, vamos encontrar dois belos gols num jogo ruim.
Foi isso que aconteceu na vitória do Botafogo sobre o Ceará por 2 X 0.
O alvinegro cearense até que teve duas oportunidades com Pedro Raul, na fase inicial.
Se o Botafogo não conseguiu construir jogadas com um mínimo de imaginação, com o Ceará não foi diferente.
Mugni e Lourenço improdutivos e o vazio de jogadas pelos lados do campo.
Aí, veio o gol de Chris Ramos em elaborada jogada por dentro.
Na distribuição de jogadas sem desfecho positivo, pode-se dizer que os times erraram passes mais do que macumbeiro novo.
No segundo tempo, o Ceará se animou um pouco com as estradas de Vina e Pedro Henrique.
Contra um Botafogo todo recuado, foi possível duas boas finalizações de Vina. E só.
E aí, veio o segundo gol do Botafogo, com Jefinho. Aplicou uma meia "boina" no goleiro Bruno e finalizou de voleio. Bela flor num pântano que foi o jogo.
Assim sendo, o time de Condé permanece na 13ª colocação.