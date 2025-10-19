Análise: Momento do Ceará merece atenção e foco precisa ser a permanência na Série A

O Ceará jogou mal diante do Botafogo. Desde o início ficou clara a dificuldade de criar jogadas, de concluir, e defensivamente, a equipe falhou demais. Condé tentou de tudo, alterou o time, mudou na etapa final, e nada.

O time carioca fez um bom jogo defensivamente e aproveitou as falhas defensivas do Ceará para marcar os gols.

E olha que o Botafogo jogou assolado por 11 desfalques, a maioria deles titulares importantes.

Ou seja, o jogo era acessível para o Vovô se aproximar da permanência na Série A. Mas a equipe estagnou na pontuação e tabela.

Legenda: O Ceará fez um jogo abaixo contra o Botafogo e amargou a derrota em casa Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Foco na permanência

Isso mesmo. O foco do Ceará precisa ser a permanência na Série A. Este era o objetivo desde o início da competição, natural por ser o 1ºano da volta do time à elite e a limitação de orçamento e de elenco.

Não seria nem um absurdo o Ceará estar disputando hoje ponto a ponto com Santos e Vitória pela permanência.

Mas o Vovô faz uma campanha acima das suas expectativas, com 4 pontos mais que o time santista e 7 a mais que os baianos.

O problema é que os dois se enfrentam amanhã e a distância para o Z4 pode diminuir para 4 pontos.

E restando 10 jogos para o Vovô, o objetivo precisa ser somar 10 pontos. Equivale a um ponto por rodada, mas como dificilmente o time empatará os 10 jogos, ficamos com 3 vitórias e um empate.

Pensar em Pré-Libertadores (via G8) é injusto e uma pressão que o elenco não precisa, já que não tem fôlego e profundidade para isso. Os limites são claros.

Uma Sul-Americana, que pode ir até o 14º, é algo mais plausível, até porque, quem se mantém na Série A tem boas chances de ir, a diferença de pontos é pequena. Portanto, é tentar permanecer, e quem sabe, conquistar uma vaga na Sula.

A verdade é que uma oscilação é normal, o momento merece atenção, já que o Vovô venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos, mas o objetivo da permanência está próximo. Só é preciso manter o foco e não acreditar que o campeonato acabou. Ainda há um objetivo a ser sacramentado.