Léo Condé após derrota do Ceará para o Botafogo na Série A: ‘sinal de alerta ligado’

Léo Condé, técnico do Ceará, avaliou a derrota para o Botafogo, em partida disputada na Arena Castelão no último domingo (19), pela Série A do Brasileirão. Na opinião do treinador, o time cearense pecou principalmente em não aproveitar bem as chances que criou.

“Acho que foi um jogo equilibrado, onde a gente foi um pouco melhor no todo, mas infelizmente não aproveitou bem as chances. [...] Um volume muito grande de jogo, mas infelizmente pecamos na penúltima bola ou na finalização”, disse Condé em entrevista.

Para além do aspecto ofensivo, Léo Condé também destacou a atuação da defesa do Ceará na partida. O treinador considera que houve um “erro coletivo de posicionamento” do sistema defensivo do Vovô no lance do gol do Botafogo.

Não dá pra lamentar. O campeonato é pesado. Enfrentamos o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, que ganhou do PSG no Mundial, um grande adversário. O campeonato é difícil mesmo, vai ganhar, vai perder. Mas o Ceará já mostrou força de reação em outros momentos dentro da competição. Léo Condé Técnico do Ceará

Com a derrota, o Ceará caiu para a 13ª colocação na tabela, somando 35 pontos em 28 rodadas disputadas. No complemento da rodada, nesta segunda-feira (20), o Vovô pode ver a distância para o Z-4 cair para quatro pontos, caso o Vitória vença o Santos.

“O sinal de alerta está ligado desde que começou o campeonato. O Ceará tem um dos quatro menores orçamentos da competição, então sabíamos que seria difícil, e vai ser até o final. Ninguém contou história para ninguém, o Ceará sabe da realidade: estamos com o sinal de alerta ligado a todo momento”, concluiu o treinador na coletiva.