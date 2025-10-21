Chances de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores do Ceará após a 29ª rodada da Série A

A derrota do Ceará para o Botafogo no último domingo (19) fez o Vovô cair para a 13ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu está com 35 pontos em 28 rodadas, a quatro pontos da zona de rebaixamento e a quatro do G-8..

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Ceará confirmar uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana e de ser rebaixado para a Série B.

INFOBOLA

Libertadores (G-6) : 2%

: 2% Rebaixamento : 7%

: 7% Sul-Americana: não consta

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

Libertadores (G-6) : 1,04%

: 1,04% Rebaixamento : 4,36%

: 4,36% Sul-Americana: não consta

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

Libertadores (G-6) : 1,3%

: 1,3% Rebaixamento : 6,6%

: 6,6% Sul-Americana: 48%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.