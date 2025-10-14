Voo do Ceará retorna ao aeroporto após avião apresentar problema técnico

O avião que levava a delegação do Ceará para Recife precisou retornar ao Aeroporto Pinto Martins após apresentar um problema técnico nesta terça-feira (14). A delegação alvinegra desembarcou, enquanto a aeronave permanecerá na capital cearense para manutenção.

O grupo estava na cidade de Horizonte, na zona metropolitana. Em nota, o clube informou que o avião passa por manutenção no pátio do aeroporto local. No momento, jogadores e comissão técnica do Vovô aguardam instruções para realizar novo embarque. O grupo está num portão exclusivo para novo embarque, que ainda não tem previsão de hora.

O imprevisto, no entanto, não muda a programação estabelecida pelo grupo. O clube fretou um avião com intuito de melhorar a logística para a partida, visando reduzir o desgaste dos atletas.

Ceará e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília). O duelo será na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

VEJA NOTA DO CEARÁ:

"O Ceará SC informa que a aeronave (voo Sideral OS 9232) que levava a delegação alvinegra ao Recife, em função de um problema técnico, precisou retornar à Capital. O avião passa por manutenção no pátio do aeroporto Pinto Martins e a delegação aguarda instruções para novo embarque. Por enquanto, o imprevisto não muda em nada a programação do Ceará para a partida de amanhã contra o Sport. O treino apronto foi realizado na manhã dessa terça-feira, 14, no CT de Porangabuçu."