Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para encarar o Sport; veja relacionados

Nícolas e Lucca também ficam fora da lista de atletas do jogo de quarta-feira (15), às 20h

Escrito por
Ian Laurindo ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 15:27)
Jogada
Legenda: Dieguinho foi titular em todos os jogos do Ceará na Série A
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Ceará embarcou nesta quarta-feira (15) para enfrentar o Sport. Entre os relacionados, o Vovô segue rumo ao Recife (PE) com desfalques importantes. Entre os tidos como titulares da equipe, o meio campista Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor não viajaram. Além deles, o lateral esquerdo Nícolas e o atacante Lucca também não seguiram com a delegação alvinegra.

O motivo das ausências dos jogadores, considerados importantes na formação de Léo Condé, não foi divulgado. O volante, entretanto, saiu com dores na última partida do Vovô, quando o Ceará venceu o Santos por 3 a 0. Marllon e Richardson aparecem como os mais cotados para assumir a titularidade da equipe.

Por outro lado, o técnico do Vovô contará com Matheus Araújo que volta a ser relacionado, após três partidas sem aparecer sequer no banco de reservas, com a última partida do meia relacionado contra o Bahia.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
  • Laterais: Fabiano, Rafael Ramos eMatheus Bahia
  • Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Lacerda e Éder
  • Meio-campistas: Richardson, Lourenço, Lucas Lima, Zanocelo, Fernando Sobral, Lucas Mugni, Vina e Matheus Araújo
  • Atacantes:  Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Aylon, Fernandinho e Paulo Baya

Sport e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O time pernambucano está na 20ª posição, sendo o lanterna da competição com 16 pontos, enquanto o Ceará é o 10º, com 34 pontos.

*Sob supervisão de Daniel Farias

