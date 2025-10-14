Ceará tem 18 jogadores com contratos encerrados em 2025; veja lista

O Ceará Sporting Club tem apenas 12 jogos pela frente até o fim da temporada de 2025. Muito próximo de confirmar a permanência na Série A do Brasileiro, a diretoria alvinegra trabalha também no planejamento interno e tem uma decisão no elenco: 18 atletas encerram contrato em dezembro.

O debate cresceu após a coletiva do meia argentino Lucas Mugni nesta segunda-feira (13). Com vínculo próximo do fim, revelou que deseja a permanência, mas ainda não chegou em um acordo com o Vovô por conta da diferença de tempo proposto - deseja dois anos, e o clube ofereceu um.

Legenda: O Ceará faz uma campanha consistente na Série A de 2025 Foto: Kid Júnior / SVM

Assim, a situação existe também com outros nomes da equipe, como o volante Lourenço, e precisa ser bem administrada para não gerar uma perda de foco logo em um momento crucial do Brasileirão.

Em participação no programa Jogada 1º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente alvinegro João Paulo Silva citou, por exemplo, o desejo da compra de três que estão emprestados ao clube em caso de permanência: o lateral-direito Fabiano, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Galeano.

Legenda: O Ceará pode sonhar com algo mais dentro do Brasileirão de 2025 Foto: Kid Junior / SVM

Artilheiro do ano, com 13 gols, o atacante Pedro Raul também tem vínculo de empréstimo junto ao Corinthians. Ao Jogada 1º Tempo, Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, pontuou que a realidade de investimento e de salário para a aquisição é, atualmente, fora da realidade do clube.

Deste modo, veja abaixo a lista com todos os nomes que possuem vínculo próximo do fim. Há nomes históricos como o zagueiro Luiz Otávio, ídolo do clube, que não atuou em 2025 em decorrência de uma cirurgia no joelho, e outras peças muito utilizadas, como o atacante Aylon, no time desde 2024.

Lista de jogadores do Ceará com contrato no fim em 2025