Ceará tem 18 jogadores com contratos encerrados em 2025; veja lista
Restando 12 jogos para o fim do ano, a diretoria avalia a renovação
O Ceará Sporting Club tem apenas 12 jogos pela frente até o fim da temporada de 2025. Muito próximo de confirmar a permanência na Série A do Brasileiro, a diretoria alvinegra trabalha também no planejamento interno e tem uma decisão no elenco: 18 atletas encerram contrato em dezembro.
O debate cresceu após a coletiva do meia argentino Lucas Mugni nesta segunda-feira (13). Com vínculo próximo do fim, revelou que deseja a permanência, mas ainda não chegou em um acordo com o Vovô por conta da diferença de tempo proposto - deseja dois anos, e o clube ofereceu um.
Assim, a situação existe também com outros nomes da equipe, como o volante Lourenço, e precisa ser bem administrada para não gerar uma perda de foco logo em um momento crucial do Brasileirão.
Em participação no programa Jogada 1º Tempo, da Rádio Verdinha, o presidente alvinegro João Paulo Silva citou, por exemplo, o desejo da compra de três que estão emprestados ao clube em caso de permanência: o lateral-direito Fabiano, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Galeano.
Artilheiro do ano, com 13 gols, o atacante Pedro Raul também tem vínculo de empréstimo junto ao Corinthians. Ao Jogada 1º Tempo, Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, pontuou que a realidade de investimento e de salário para a aquisição é, atualmente, fora da realidade do clube.
Deste modo, veja abaixo a lista com todos os nomes que possuem vínculo próximo do fim. Há nomes históricos como o zagueiro Luiz Otávio, ídolo do clube, que não atuou em 2025 em decorrência de uma cirurgia no joelho, e outras peças muito utilizadas, como o atacante Aylon, no time desde 2024.
Lista de jogadores do Ceará com contrato no fim em 2025
- GOL: Fernando Miguel
- GOL: Keiller (emprestado pelo Internacional)
- ZAG: Gabriel Lacerda
- ZAG: Éder
- ZAG: Marcos Victor (emprestado pelo Bahia)
- ZAG: Luiz Otávio
- LAD: Fabiano (emprestado pelo Portimonense, de Portugal)
- LAE: Matheus Bahia (emprestado pelo Bahia)
- LAE: Nícolas
- VOL: Zanocelo (emprestado pelo Santos)
- VOL: Fernando Sobral (emprestado pelo Cuiabá)
- MEI: Lourenço
- MEI: Lucas Mugni
- ATA: Rodriguinho (emprestado pelo Cruzeiro)
- ATA: Galeano (Rúbio Ñu, do Paraguai).
- ATA: Pedro Raul (emprestado pelo Corinthians)
- ATA: Paulo Baya (emprestado pelo Primavera-SP)
- ATA: Aylon