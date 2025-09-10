Diário do Nordeste
Ceará quer comprar três jogadores em definitivo se seguir na Série A; veja nomes

Presidente João Paulo Silva confirmou informação no Jogada 1º Tempo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:45)
Jogada
Legenda: Ceará quer comprar três jogadores em definitivo se seguir na Série A
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ceará tem interesse em comprar em definitivo três atletas do seu atual elenco, em caso de permanência na Série A do Brasileirão. Tratam-se dos laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia e do atacante Galeano, que estão emprestados ao Vovô nesta temporada.

De acordo com o presidente do clube, João Paulo Silva, em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (10), os três jogadores possuem contrato com o Vovô de empréstimo com opção de compra, e o clube pretende executar a compra caso permaneça na elite.

“Esses três jogadores a gente tem opção de compra. O Ceará ficando na Série A, a nossa ideia é exercer a compra deles. São bons jogadores, novos, têm muito mercado. A gente pretende, ficando na Série A, exercer a compra desses três jogadores”, disse João Paulo.

Fabiano Souza tem 25 anos e pertence ao Moreirense, de Portugal. Matheus Bahia tem 26 anos e pertence ao Bahia. Galeano tem 25 anos e pertence ao Nacional, do Uruguai. Os três são considerados titulares incontestáveis do time de Léo Condé.

