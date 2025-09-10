Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará faz proposta de renovação por Lourenço e Lucas Mugni; veja detalhes

Presidente João Paulo Silva confirmou informação no Jogada 1º Tempo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:12)
Jogada
Legenda: Ceará negocia renovações de Lourenço e Lucas Mugni
Foto: Kid Júnior/SVM

O Ceará tem negociações em andamento pela renovação de contrato de dois meio-campistas do atual elenco alvinegro. De acordo com João Paulo Silva, em entrevista ao Jogada, o clube fez propostas de renovação por Lucas Mugni e Lourenço.

Fizemos uma proposta para o Mugni, está na mão do agente dele, que ainda não nos deu resposta. Outro jogador que também fizemos proposta foi o Lourenço. Ele teve uma proposta de um clube brasileiro, que eu não achei interessante e fiz uma proposta de renovação para ele até o próximo ano. Está com o agente.
João Paulo Silva
Presidente do Ceará

Segundo o dirigente, o Ceará ainda não recebeu uma resposta por parte do staff dos dois jogadores, e aguarda uma devolutiva para oficializar uma extensão contratual. Os atuais contratos de Mugni e Lourenço são válidos até o fim de 2025.

O Diário do Nordeste havia anunciado a abertura de negociações da diretoria do Ceará para a renovação de contrato com Lucas Mugni, mas que a primeira proposta havia sido recusada pelo jogador e seu staff. Mugni é atualmente titular e camisa 10 do Vovô.

Assuntos Relacionados
Fotos de Lourenço e Lucas Mugni pelo Ceará

Jogada

Ceará faz proposta de renovação por Lourenço e Lucas Mugni; veja detalhes

Presidente João Paulo Silva confirmou informação no Jogada 1º Tempo

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de Bruno Henrique

Jogada

Flamengo tenta efeito suspensivo no STJD para ter Bruno Henrique à disposição

Clube carioca tenta a liberação do jogador para atuar enquanto não acontece novo julgamento no Pleno

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Foto de jogadores do Green Bay Packers durante jogo da NFL

Jogada

Jogos da NFL na TV: veja onde assistir e horário das partidas da Semana 2

Confira os canais que vão transmitir ao vivo os jogos da temporada 2025/2026 da NFL

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
Foto de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Jogada

Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
Foto de João Paulo Silva, presidente do Ceará

Jogada

Presidente do Ceará, João Paulo participa ao vivo do Jogada 1º Tempo; acompanhe

João Paulo Silva comenta sobre o momento do Ceará na Série A do Brasileirão

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025
Foto de Memphis Depay durante Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil

Jogada

Corinthians x Athletico-PR na Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de volta das quartas de final do torneio

Daniel Farias 10 de Setembro de 2025