Ceará faz proposta de renovação por Lourenço e Lucas Mugni; veja detalhes

O Ceará tem negociações em andamento pela renovação de contrato de dois meio-campistas do atual elenco alvinegro. De acordo com João Paulo Silva, em entrevista ao Jogada, o clube fez propostas de renovação por Lucas Mugni e Lourenço.

Fizemos uma proposta para o Mugni, está na mão do agente dele, que ainda não nos deu resposta. Outro jogador que também fizemos proposta foi o Lourenço. Ele teve uma proposta de um clube brasileiro, que eu não achei interessante e fiz uma proposta de renovação para ele até o próximo ano. Está com o agente. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Segundo o dirigente, o Ceará ainda não recebeu uma resposta por parte do staff dos dois jogadores, e aguarda uma devolutiva para oficializar uma extensão contratual. Os atuais contratos de Mugni e Lourenço são válidos até o fim de 2025.

O Diário do Nordeste havia anunciado a abertura de negociações da diretoria do Ceará para a renovação de contrato com Lucas Mugni, mas que a primeira proposta havia sido recusada pelo jogador e seu staff. Mugni é atualmente titular e camisa 10 do Vovô.