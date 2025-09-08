Pedro Henrique está há quatro meses sem fazer gol e dar assistência pelo Ceará
Atacante chegou como um dos principais reforços do Vozão para 2025
Contratado no início de 2025, vindo Corinthians, como um dos principais reforços da temporada, Pedro Henrique não vive boa fase no Ceará. O ponta de 35 anos está há mais de quatro meses sem marcar gol ou dar uma assistência pelo Alvinegro.
Entre lesões e nos últimos jogos sendo preterido pelo técnico Léo Condé, o último gol de Pedro Henrique foi no dia 26 de abril de 2025, no empate com a equipe do São Paulo por 1 a 1, em duelo válido pela sexta rodada da Série A.
Pedro Henrique começou a bem a temporada, marcando quatro gols em nove jogos. Entretanto, em partida contra o América de Natal, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o atacante rompeu o ligamento colateral medial do joelho e ficou mais de um mês lesionado. Desde que voltou, fez somente um gol pelo Vovô, tendo sido este o seu último tento pelo Vovô.
Mesmo recuperado de lesão, Pedro Henrique caiu de rendimento. Como prova disso, o treinador alvinegro vem escalando, desde a partida contra o Bahia, pelas semifinais da Copa do Nordeste, Aylon na ponta esquerda. Vale ressaltar também que contra o Palmeiras e Bragantino, o jogador não foi relacionado para as partidas devido a uma virose.
Como opção para o segundo tempo, Pedro Henrique entrou em campo pela última vez na partida contra o Juventude, na Arena Castelão, na qual o Vovô foi superado por 1 a 0. Somando toda a temporada, o ponta gaúcho tem 29 jogos, cinco gols e nenhuma assistência pelo Vovô.
* Sop supervisão de Vladimir Marques