Pedro Henrique está há quatro meses sem fazer gol e dar assistência pelo Ceará

Contratado no início de 2025, vindo Corinthians, como um dos principais reforços da temporada, Pedro Henrique não vive boa fase no Ceará. O ponta de 35 anos está há mais de quatro meses sem marcar gol ou dar uma assistência pelo Alvinegro.

Legenda: Último gol de Pedro Henrique foi contra no empate com o São Paulo, pela sexta rodada da Série A Foto: Davi Rocha/SVM

Entre lesões e nos últimos jogos sendo preterido pelo técnico Léo Condé, o último gol de Pedro Henrique foi no dia 26 de abril de 2025, no empate com a equipe do São Paulo por 1 a 1, em duelo válido pela sexta rodada da Série A.

Pedro Henrique começou a bem a temporada, marcando quatro gols em nove jogos. Entretanto, em partida contra o América de Natal, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o atacante rompeu o ligamento colateral medial do joelho e ficou mais de um mês lesionado. Desde que voltou, fez somente um gol pelo Vovô, tendo sido este o seu último tento pelo Vovô.

Legenda: Atacante de 35 anos perdeu a posição para Aylon nos últimos jogos Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mesmo recuperado de lesão, Pedro Henrique caiu de rendimento. Como prova disso, o treinador alvinegro vem escalando, desde a partida contra o Bahia, pelas semifinais da Copa do Nordeste, Aylon na ponta esquerda. Vale ressaltar também que contra o Palmeiras e Bragantino, o jogador não foi relacionado para as partidas devido a uma virose.

Como opção para o segundo tempo, Pedro Henrique entrou em campo pela última vez na partida contra o Juventude, na Arena Castelão, na qual o Vovô foi superado por 1 a 0. Somando toda a temporada, o ponta gaúcho tem 29 jogos, cinco gols e nenhuma assistência pelo Vovô.

* Sop supervisão de Vladimir Marques