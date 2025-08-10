Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Palmeiras x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto no Allianz Parque movimenta a última rodada do primeiro turno do Brasileirão

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras x Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h, no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A.
Foto: Kid Júnior/SVM

Palmeiras e Ceará entram em campo, neste domingo (10), às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão quer engatar sequência positiva na competição, enquanto o Verdão tenta dar uma resposta à torcida depois da eliminação na Copa do Brasil. O confronto acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

O Ceará vem de bom momento depois de somar quatro pontos ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, em Minas Gerais, e ficar no empate, em 1 a 1, com o Flamengo, no Castelão. Após uma sequência de partidas em julho, o técnico Léo Condé teve uma semana de preparação até o duelo deste domingo. O Vozão soma hoje 22 pontos, com 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas na Série A.

Já o Palmeiras vive pressão depois de perder novamente para o Corinthians e ser eliminado da Copa do Brasil no meio de semana. Ao final do duelo, o técnico Abel Ferreira foi vaiado por torcedores no Allianz Parque. No recorte do Brasileirão, o Verdão ocupa a terceira posição com 33 pontos somados em 16 duelos, mas com jogos a menos em relação a Flamengo e Cruzeiro.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares e o Premiere transmitem o duelo com imagens. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO E AS MUDANÇAS DE CONDÉ

Na última rodada, Léo Condé voltou a mexer no Ceará para encarar o Flamengo, o que deve acontecer novamente diante do Palmeiras. Para o confronto no Allianz Parque, Léo Condé relacionou 22 jogadores. Os atacantes Pedro Henrique e Fernandinho foram ausências sentidas no embarque alvinegro. 

O titular na ponta-esquerda do Vovô segue como dúvida para o confronto, já que passou mal na sexta-feira e, caso se recupere a tempo, viaja para a capital paulista. Já Fernandinho trata lesão muscular junto à fisioterapia e pode desfalcar o time por até um mês.

Com a volta dos jogos, depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Ceará marcou quatro gols em sete partidas. Os tentos assinalados ficaram concentrados em Galeano, três vezes, e Pedro Raul, que voltou a marcar diante do Flamengo.

Em seis partidas do Brasileirão, depois da retomada, o Ceará venceu Fortaleza e Cruzeiro, empatou diante de Flamengo e sofreu revés contra Corinthians, Internacional e Mirassol. Os dois últimos confrontos deram moral ao time alvinegro e, principalmente, para Pedro Raul que é artilheiro do Vovô na Série A com sete gols marcados, seguido por Galeano, que tem quatro.

Apesar do confronto diante do Palmeiras ser pela 19ª rodada e encerrar o primeiro turno para o Alvinegro, a equipe ainda tem uma partida atrasada contra o Fluminense. O duelo ainda não tem data definida pela CBF. 

No duelo em São Paulo, o Vozão tenta melhorar ainda mais seu retrospecto como visitante na Série A. O time de Porangabuçu tem o 9º melhor aproveitamento, neste quesito, na competição, depois de duas vitórias, dois empates e quatro derrotas longe da capital cearense. O Ceará somou 8 pontos de 24 disputados até aqui.

PALMEIRAS BUSCA RETOMADA

Apesar de ocupar a terceira posição do Brasileirão e está nas oitavas da Libertadores, o Palmeiras sofre com as críticas de sua torcida que, no meio de semana, viu o time ser eliminado pelo Corinthians, dentro de casa, na Copa do Brasil. Depois do fracasso, Abel Ferreira teve três atividades para montar a estratégia que vai mandar a campo hoje. 

Ainda em recuperação de lesões, os zagueiros Bruno Fuchs e Murilo são dúvidas para encarar o Ceará. O departamento médico da equipe tem ainda Paulinho, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo. O lateral-esquerdo Vanderlan, que recebeu sondagens do futebol do exterior e do grupo Red Bull, é outro que pode ficar de fora.

A equipe do treinador português tenta sair de sequência de três jogos sem vitória no ano, com duas derrotas para o Corinthians, pela Copa do Brasil, e um empate diante do Vitória. Antes disso, o Palmeiras tinha vencido Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio, pela Série A. Depois do duelo contra o Ceará, a equipe volta atenção para o jogo de ida da Libertadores, contra o Universitario, do Peru, fora de casa. 

O Palmeiras é dono do quarto ataque mais poderoso do Brasileirão, com 21 gols marcados em 16 jogos. O artilheiro da equipe na competição é Facundo Torres, com quatro gols, seguido por Piquerez, Flaco Lopez Maurício e Vitor Roque, que têm três tentos assinalados cada.

Neste ano, o Alviverde Paulista eliminou o Vovô na terceira fase da Copa do Brasil. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 36 oportunidades, com 21 vitórias palmeirenses e apenas 4 do Ceará. Inclusive, o último triunfo do Alvinegro foi em 2022, pela estreia da Série A daquele ano, 3 a 2, na capital paulista. 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Palmeiras: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Maurício (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
  • Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Aylon (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 19ª rodada do Brasileirão
  • Local: Allianz Parque 
  • Data: 10/08/2025 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)

ARBITRAGEM

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas Francisco Chaves (PE)
  • Quarto Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)
  • VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
