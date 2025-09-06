Bahia atropela o Confiança e é pentacampeão da Copa do Nordeste em 2025

O Bahia atropelou o Confiança e conquistou pentacampeonato da Copa do Nordeste. O Esquadrão venceu a partida deste sábado (6) por 5 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tiago (3), Lucho Rodríguez e Rezende marcaram os gols da partida. No agregado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni somou o maior resultado de uma final da competição: 9 a 1. O time baiano venceu o jogo de ida por 4 a 1. Com o resultado, o time chegou a 100 gols na temporada.

Além de ter construído grande vantagem na partida de ida, o Bahia chegou a 14 jogos sem derrotas atuando na Arena Fonte Nova. Mais de 48 mil torcedores acompanharam o duelo. É o maior público do ano do Esquadrão.

O primeiro gol veio logo aos 4 minutos, quando Rodrigo Nestor cruzou rasteiro a bola para Tiago só mandar para o fundo das redes. Seis minutos depois, o Esquadrão ampliou o marcador após nova jogada pela esquerda, com Iago. Ele cruza na segunda trave, e Lucho chuta de primeira para fazer o 2 a 0.

Após cobrança de escanteio, a bola é desviada no alto e sobra para Sidney na entrada da área. Ele finaliza, e Rezende desvia no meio do caminho para marcar o terceiro gol aos 17 minutos. E o Bahia não tirou o pé do acelerador. Aos 36', Tiago aproveita cruzamento na área, cabeceia e deixa o segundo dele, quarto do Esquadrão.

O quinto gol também foi dele, aos 39. Com assistência de Rodrigo Nestor, o camisa 77 chuta an saída do goleiro para fazer o terceiro dele. Com um placar largo e contundente, o placar foi de 5 a 0 até o intervalo. O Confiança sequer ameaçou o gol adversário.

A equipe sergipana voltou para o segundo tempo com diversas mudanças feitas pelo técnico Luizinho Vieira. Confortável no placar, Ceni também fez trocas no Esquadrão. O Bahia seguiu pressionando, Lucho bateu rasteiro e viu o goleiro Allan fazer boa defesa. Apesar das tentativas, os anfitriões não marcaram no segundo tempo, assim com o Confiança que, apesar de ser derrotado por um placar elástico, fez uma campanha histórica.

O Bahia volta a campo no dia 10 de setembro, próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será às 19h (de Brasília), no Maracanã.