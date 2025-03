Ceará aguarda exames, mas suspeita de lesão ligamentar no joelho de Pedro Henrique

O Ceará aguarda o resultado da ressonância magnética feito por Pedro Henrique, nesta sexta-feira (7), para ter o diagnóstico preciso do atacante, mas trabalha com a suspeita de lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito.

A informação inicial é do Futebolês, confirmada pelo Diário do Nordeste. Com o exame de imagem, o departamento médico poderá ter a confirmação do prognóstico e tempo em que o jogador vai desfalcar o Vovô na temporada.

O tempo de recuperação depende de fatores como a tolerância à dor do atleta, a função da musculatura para não tensionar o ligamento, dentre outros. Como referência, uma lesão grau 2 no LCM exige pelo menos seis semanas de recuperação.

Pedro Henrique se lesionou durante a partida entre Ceará e América-RN, pela Copa do Nordeste, e deixou o estádio Presidente Vargas mancando, ao lado de um dos fisioterapeutas do clube. Na manhã desta sexta-feira (7), o camisa 7 do Vovô publicou uma foto no Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube em trabalho de recuperação e escreveu: “Sem perder tempo, pra cima do problema”.

Com a lesão, Pedro Henrique está fora da partida de volta das semifinais do Campeonato Cearense, contra o Maracanã, neste domingo (9), no PV.