Ceará x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto, que promete ter bom público na Arena Castelão, marca a virada de turno do Brasileirão

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
Jogada
Legenda: Pedro Raul é artilheiro do Vozão na Série A com sete gols marcados, seguido por Galeano, que balançou as redes em quatro ocasiões na competição
Foto: Kid Júnior/SVM

Ceará e Bragantino se enfrentam, neste sábado (16), às 16h, em jogo que marca o início do returno da Série A para as equipes. O confronto pela 20ª rodada apresenta um Vozão que quer retomar o caminho das vitórias na presença do seu torcedor e, para isso, encarar o Massa Bruta que vive momento de oscilação. Depois do empate em 2 a 2 na estreia deste ano, os times se encontram na Arena Castelão, na capital cearense.

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Palmeiras no último final de semana, o Ceará somou quatro dos últimos nove pontos disputados contra os líderes do Brasileirão. Dentro de casa, a última lembrança do torcedor foi o empate em 1 a 1 contra o Flamengo. Os comandados de Léo Condé tentam quebrar sequência de quatro partidas sem vitória dentro do Castelão.

Do outro lado, o Bragantino vive momento de “queda livre” na tabela de classificação. Um time que esteve na disputa com os líderes da Série A, hoje ocupa a 8ª posição com 27 pontos somados. A equipe de Fernando Seabra não vence há oito rodadas, tendo somado apenas um ponto neste recorte. Na última rodada, mesmo no Nabi Abi Chedid, o time paulista perdeu por 3 a 1 para o Internacional.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo com imagens. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO E AS MUDANÇAS DE CONDÉ

Com 22 pontos somados em 18 partidas até aqui no Brasileirão, o Ceará sonha alto, mas com a consciência de chegar logo no número mágico: 45 na pontuação. Para isso, o Vovô quer iniciar o embalo diante do Massa Bruta, dentro de casa.

O técnico Léo Condé conta com o retorno de Pedro Henrique, que ficou de fora do jogo passado por conta de uma virose. A notícia negativa continua sendo a ausência de Fernandinho, que pode desfalcar a equipe durante todo mês de agosto, devido à lesão na coxa.

As baixas na última partida fizeram o Vozão mudar o esquema tático, dando prioridade a quatro homens no meio-campo. Na ocasião, Richardson, Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni foram titulares no time, que não teve o papel dos pontas no confronto diante do time alviverde.

Apesar de ter tomado gol nas seis últimas rodadas, o Ceará ainda está consolidado como 8ª melhor defesa da Série A. O time de Porangabuçu sofreu 19 gols até aqui na competição nacional. Um ponto que tem sofrido bastante investidas tem sido o lado esquerdo defensivo do Vovô. Mesmo assim, Condé deve preservar a escalação com Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia na sua última linha defensiva.

Zanocelo, Rodriguinho, Vina e Paulo Baya são novidades que já treinam em Porangabuçu e aprimoram a parte física. Os dois primeiros estão regularizados e podem estrear pelo Ceará contra o Bragantino. A chegada dos novos reforços, na janela de meio de ano, aumenta a disputa por titularidade no time alvinegro.

Com a saída de Bruno Tubarão, o Vovô chegou ao número de sete atletas que deixaram o clube nesta janela de transferências. Além do ponta, Ramon Menezes, Rômulo, Recalde, Lelê, João Victor e Alejandro Martínez também acertaram suas saídas. O número dá margem para novas chegadas em Porangabuçu.

MASSA BRUTA E A SEQUÊNCIA NEGATIVA

Em meio ao recorte de oito partidas sem vitória, o time de Fernando Seabra foi eliminado da Copa do Brasil para o Botafogo. O momento de oscilação no Brasileirão tem custado a "gordura" conquistada no começo da competição. 

Para piorar a dor de cabeça do time de Bragança Paulista, o Bragantino tem quase um time completo de atletas lesionados. A começar pelos zagueiros Guzmán Rodríguez e Eduardo, os laterais Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Agustín Sant'Anna e Andrés Hurtado, o meio-campista Matheus Fernandes e os atacantes Henry Mosquera, Fernando, Vinicinho e Isidro Pitta.

O ponto positivo é o retorno do zagueiro Pedro Henrique, que treinou ao longo da semana e vira opção. Já o lateral-esquerdo Vanderlan, que assinou até 2030, pode fazer sua estreia diante do Vozão.

De 38 partidas realizadas na temporada, os atletas mais utilizados no Massa Bruta foram o goleiro Cleiton, o zagueiro Pedro Henrique e os meio-campistas Jhon Jhon e Gabriel. O time tem a terceira pior defesa da Série A, com 25 gols sofridos, à frente apenas de Juventude (36) e Fortaleza (29).

Contra o Vozão, o Bragantino não terá seu artilheiro paraguaio Pitta, que tem oito gols marcados. A lista tem ainda Jhon Jhon com cinco tentos assinalados, além de Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha que balançaram as redes em quatro oportunidades cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

CEARÁ X BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

Competição: 20ª rodada do Brasileirão
Local: Arena Castelão 
Data: 16/08/2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
 
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Assistente 2: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)

