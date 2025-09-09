Ceará foca em trabalho técnico na retomada da preparação para duelo contra o Vasco

O Ceará se reapresentou nesta terça-feira (9) para seguir a preparação com foco no duelo contra o Vasco, pelo Brasileirão. O grupo comandado por Léo Condé realizou os trabalhos no CT de Porangabuçu. O grupo realizará atividades diariamente até sexta-feira.

O treinador do Vovô iniciou a semana com trabalho técnico em campo reduzido. Nos dias seguintes, o elenco vai treinar no período da tarde. No entanto, no sábado, encerra as atividades pela manhã. Assim, o grupo fará toda a preparação em solo cearense.

O Alvinegro embarca para o Rio de Janeiro no período também na tarde de sábado. As equipes entram em campo no domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília).