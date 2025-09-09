Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará foca em trabalho técnico na retomada da preparação para duelo contra o Vasco

Equipes se enfrentam no domingo (14)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:22)
Jogada
Legenda: Ceará retoma preparação para duelo contra o Vasco.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará se reapresentou nesta terça-feira (9) para seguir a preparação com foco no duelo contra o Vasco, pelo Brasileirão. O grupo comandado por Léo Condé realizou os trabalhos no CT de Porangabuçu. O grupo realizará atividades diariamente até sexta-feira. 

O treinador do Vovô iniciou a semana com trabalho técnico em campo reduzido. Nos dias seguintes, o elenco vai treinar no período da tarde. No entanto, no sábado, encerra as atividades pela manhã. Assim, o grupo fará toda a preparação em solo cearense. 

O Alvinegro embarca para o Rio de Janeiro no período também na tarde de sábado. As equipes entram em campo no domingo (14), a partir das 20h30 (de Brasília).

Veja também

teaser image
Jogada

Pedro Henrique está há quatro meses sem fazer gol e dar assistência pelo Ceará

teaser image
Jogada

As novidades do Ceará na reapresentação desta terça para enfrentar o Vasco

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará foca em trabalho técnico na retomada da preparação para duelo contra o Vasco

Equipes se enfrentam no domingo (14)

Crisneive Silveira Há 16 minutos
Foto de Artilheiro do Fortaleza na temporada, Lucero não marca gol há quatro meses

Jogada

Artilheiro do Fortaleza, Lucero não marca pelo clube há quatro meses

Atacante argentino marcou 11 gols no ano, até o momento

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Monumental de Maturín

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam no Monumental de Lima

Crisneive Silveira 09 de Setembro de 2025

Jogada

Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Partida válida pela 18ª rodada das Eliminatórias

Redação 09 de Setembro de 2025

Jogada

Equador x Argentina pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Partida válida pela 18ª rodada das Eliminatórias

Redação 09 de Setembro de 2025