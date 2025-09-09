As novidades do Ceará na reapresentação desta terça para enfrentar o Vasco

O elenco do Ceará se reapresenta nesta terça-feira (9) para iniciar mais uma semana de preparação para enfrentar o Vasco, no próximo domingo (14), pela Série A do Brasileirão. Pelo menos três jogadores voltam do departamento médico e treinam com o grupo.

O lateral-esquerdo Matheus Bahia, o meio-campista Lourenço e o atacante Fernandinho foram liberados do DM e devem treinar normalmente nesta terça-feira. O treino está marcado para 16h, em Carlos de Alencar Pinto.

A dúvida fica por conta do lateral-direito Rafael Ramos, que segue no departamento médico do Vovô, onde trata uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. A tendência é que ele continue sem treinar com o elenco nos próximos dias.

Além do treino desta terça, o Ceará terá sessões de treinamentos na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Também no sábado (13), a equipe embarca para o Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Vasco no domingo (14).