As novidades do Ceará na reapresentação desta terça para enfrentar o Vasco

Três jogadores voltam do departamento médico e treinam com o grupo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:39)
Jogada
Legenda: Vina durante treino do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O elenco do Ceará se reapresenta nesta terça-feira (9) para iniciar mais uma semana de preparação para enfrentar o Vasco, no próximo domingo (14), pela Série A do Brasileirão. Pelo menos três jogadores voltam do departamento médico e treinam com o grupo.

O lateral-esquerdo Matheus Bahia, o meio-campista Lourenço e o atacante Fernandinho foram liberados do DM e devem treinar normalmente nesta terça-feira. O treino está marcado para 16h, em Carlos de Alencar Pinto.

A dúvida fica por conta do lateral-direito Rafael Ramos, que segue no departamento médico do Vovô, onde trata uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. A tendência é que ele continue sem treinar com o elenco nos próximos dias.

Além do treino desta terça, o Ceará terá sessões de treinamentos na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Também no sábado (13), a equipe embarca para o Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Vasco no domingo (14).

