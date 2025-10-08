Diário do Nordeste
Diretor do Ceará sobre possível compra de Pedro Raul: ‘salário acima da realidade do clube’

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, emprestado pelo Corinthians

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul comemora gol com a camisa do Ceará
Foto: Davi Rocha/SVM

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, falou sobre a possibilidade do Vovô comprar o centroavante Pedro Raul em definitivo, junto ao Corinthians. Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, ele destacou a dificuldade para um eventual negócio.

“É um atleta com um salário acima da realidade do clube. O negócio do Pedro Raul foi muito bom, um atleta de alto nível técnico, mas com uma realidade financeira fora da realidade do Ceará hoje. O Corinthians fez uma compra em patamares irreais para o Ceará”, disse.

Não sei o que vai acontecer, mas para a gente falar de qualquer coisa, confirmar a permanência na Série A, esse é o primeiro passo.
Haroldo Martins
CEO de futebol do Ceará

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, emprestado pelo Corinthians. Com um início arrasador, ele se destacou e tornou-se artilheiro do Vovô. Na temporada 2025, são 35 jogos, 13 partidas e duas assistências.

