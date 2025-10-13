Ceará vai fretar avião para jogo contra o Sport na Série A; veja detalhes

O Ceará decidiu viajar para a partida contra o Sport, na próxima quarta-feira (15), em voo fretado. A partida será disputada no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), e é válida pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025.

O Diário do Nordeste apurou que os fatores que levaram o Ceará a optar pelo voo fretado em vez do voo comercial foi a busca por melhor logística, diminuição no desgaste dos jogadores e também problemas com a malha aérea local.

Legenda: Galeano durante embarque do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O embarque do elenco do Ceará acontecerá no início da tarde desta terça-feira (14), após uma manhã de treinamentos em Porangabuçu. Antes, nesta segunda-feira (13), os jogadores também serão comandados em treinamento pelo técnico Léo Condé.

O Ceará ocupa atualmente a décima posição na tabela da Série A, somando 34 pontos em 26 partidas disputadas. A equipe chega motivada para enfrentar o Sport após ter vencido o Santos por 3 a 0 na rodada anterior.