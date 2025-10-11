Amuleto do Ceará, Galeano sonha com futebol europeu e conquistas pelo Vozão

É no calor do Nordeste que Galeano acredita viver o melhor momento da sua carreira. O começo difícil no Ceará e a desconfiança da torcida deram lugar ao “herói provável” do time, o atacante indispensável no esquema tático de Léo Condé em 2025. Amuleto do Vozão, o paraguaio, natural de Assunção, acredita no trabalho para conseguir realizar os sonhos no futebol e alçar voos mais altos.

ASSISTA A EXCLUSIVA

O desejo de ser jogador de futebol começou ainda criança, junto dos primos, pelas traves improvisadas pelas ruas e quadras da capital paraguaia. A desenvoltura com o português vem do tempo que o atleta, de 25 anos, passou nas categorias de base do São Paulo, em Cotia. O retorno ao futebol brasileiro calhou de vingar nas altas temperaturas do Ceará.

"Os primeiros dias foram muito difíceis, porque aqui no Nordeste faz muito calor, comparando com São Paulo que muda, um dia tá frio, outro faz calor. Aqui é todo o ano quente e os primeiros jogos foram complicados. Mas foi uma adaptação rápida ao calor, a torcida e a pressão e tudo mais. Tenho confiança de todos, do grupo e da comissão técnica", destaca o paraguaio. Galeano Atacante do Ceará

Apontado como um “motor” do time pelo lado direito, Galeano é acostumado a elogios pelo desempenho físico dentro do elenco alvinegro. O camisa 27 é o único atleta que jogou as 26 partidas do Ceará no Campeonato Brasileiro até aqui. Com cinco gols marcados, o ponta-direita é o vice-artilheiro da equipe na competição.

"Todo trabalho eu faço aqui no clube, que tem bons profissionais. Eu faço minha recuperação aqui, também a confiança do treinador é muito importante para mim. Ele sempre pergunta como estamos, se está tudo bem. Eu sou um jogador que me cuido bastante, me alimento bem e eu estou trabalhando muito e chegando bem nos jogos", coloca Galeano.

OBJETIVOS DO GRUPO ALVINEGRO

O retorno à elite do futebol nacional prega cautela nos objetivos traçados pela diretoria alvinegra. Apesar disso, o elenco crê na possibilidade de alcançar classificação para competição internacional.

"O grupo está confiante e estamos pensando positivo. Para o Ceará é importante permanecer na Série A, mas nós pensamos em mais coisas, quem sabe classificar para uma copa internacional que para o clube e para nós também seria muito bom e importante. O grupo tá no caminho certo, os jogadores que não jogam estão aí também esperando oportunidade e isso, para o grupo, é muito bom”, destaca o ponta-direita. Galeano Atacante do Ceará

Titular na ponta-direita, Galeano começou a temporada sob olhar desconfiado da torcida alvinegra. Aos poucos, o camisa 27 foi tomando prumo pelos lados do campo e hoje é peça fundamental no esquema tático de Léo Condé, com 14 participações diretas em gols pelo Ceará em 2025.

Mesmo com um elenco mais enxuto, Léo Condé intensifica a disputa pela titularidade, principalmente no lado esquerdo do ataque. Galeano ressalta a busca por espaço na equipe de Porangabuçu e a parceria que existe no vestiário alvinegro.

"É uma disputa sadia, que todo dia no treino eles demonstram que querem jogar. Acontece do jogador ficar bravo por não jogar, mas aqui todo mundo tá indo no mesmo caminho e isso daí dá coisas boas. O Fernandinho machucou o Baya chegou e jogou, o Rodriguinho também, todo mundo tá trabalhando bem e isso daí é é importantíssimo para nós. Quem tá no banco vive o jogo, isso dá mais motivação porque você tá jogando por eles também", assegura.

Legenda: Galeano e Pedro Raul somam 23 gols pelo Ceará na temporada Foto: Kid Júnior/SVM

CONFIANÇA DE LÉO CONDÉ

O atacante estrangeiro ressalta que o desempenho em campo vem muito da confiança passada pelo treinador Léo Condé. O mineiro divide os papéis na hora de cobrar e passar suas ideias junto aos jogadores do time.

"Um treinador muito bom, um dos melhores que já passei. Do Condé, eu acho muito legal, muito profissional e estratégico. Ele fala com os jogadores, o que para mim é muito importante, ele passa confiança não só para mim, mas para todos do elenco", avaliou o atacante.

Legenda: Com passagem pela base do São Paulo, o Ceará é o segundo time brasileiro na trajetória de Galeano Foto: Kid Júnior/SVM

COMPANHEIRISMO DE MUGNI

Galeano é um de três estrangeiros que seguem no elenco do Ceará. O ponta encontrou em Lucas Mugni o companheiro em campo, nas assistências e no dia a dia, com a palavra da experiência.

"Eu falo sempre com Lucas Mugni, é um jogador experiente, fala comigo também das coisas que podem acontecer, é um grande companheiro. Desde o primeiro dia que eu cheguei, ele já começou a me ajudar, um bom parceiro", descreve.

Ao longo do ano, Galeano atuou em 45 jogos no ano, com 10 gols marcados e 4 assistências dadas. O atleta é um das peças mais utilizadas por Condé na temporada.

RENOVAÇÃO COM O VOZÃO

Emprestado pelo Nacional, do Uruguai, o contrato do camisa 27 com o Ceará vai até o final de 2025. A boa fase com o time aumenta os burburinhos sobre a possibilidade de permanecer para o ano que vem. O atacante acredita no trabalho contínuo no clube para alçar voos mais altos, mas despista sobre o futuro.

"Como eu sempre falo para minha família e para minha esposa, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Eu vou trabalhar bastante, continuar jogando bem, levando o Ceará para cima, que é muito importante e, depois, eu acho que vem tudo sozinho também", ressaltou. Galeano Atacante do Ceará

A sua vinda, mesmo por empréstimo, custou. O passe do atleta pertence ao Rubio Ñu, do Paraguai, que já deixou valor fixado de compra ao final da temporada, em caso de permanência do Vozão na primeira divisão.

SONHOS E CARREIRA NO EXTERIOR

Com futebol apresentado no Paraguai, Uruguai e Brasil, Galeano sonha mesmo em despontar no Velho Continente. "Meu sonho sempre foi jogar na Europa. Eu sei que tenho idade e eu sei que estou trabalhando bem e posso chegar é só continuar com fé em Deus", acredita Galeano.

Pelo Ceará, o atacante chegou a figurar na pré-lista de convocação da seleção do Paraguai. O desejo de atuar com a camisa de sua nação ainda não aconteceu no time profissional, mas se depender de empenho e vontade, Galeano aposta suas fichas no futuro.

"Como todo jogador que sonha em jogar pela seleção, eu tenho esse de jogar pela seleção paraguaia. Eu tô tranquilo esperando minha oportunidade, tem bons jogadores no Paraguai que estão aproveitando as oportunidades que o treinador tá dando. Eles estão jogando em bons times na Europa e na América do Sul. Então eu tô esperando minha oportunidade e eu acredito que ela vai chegar. Eu tô muito tranquilo com isso, minha cabeça está aqui no Ceará e, se depois, chegar alguma coisa da seleção eu tô muito preparado", aponta.

ÍDOLO NO FUTEBOL

Questionado sobre as inspirações no futebol, Galeano não titubeia em citar dois craques que vestiram as camisas 10 das seleções de seu país natal e do Brasil.

"Eu tenho um ídolo que eu vi jogar no Paraguai, que era o Salvador Cabañas, foi um jogador muito importante e eu gostava muito do jogo dele, que jogou na seleção [paraguaia] e no futebol mexicano. Aqui no Brasil, eu gosto do futebol do Neymar, desde o Santos que eu sigo ele até agora", destaca.

INÍCIO NO SÃO PAULO

A coincidência do destino é que a estreia de Galeano no futebol profissional, ainda pelo tricolor paulista, foi contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. O empate em 1 a 1 marcou o primeiro jogo do atleta, que era destaque no sub-20 do São Paulo.

"Meu primeiro jogo profissional pelo São Paulo foi contra o Ceará no Castelão. Depois comecei a jogar com o [Fernando] Diniz. Depois que ele foi embora, veio um treinador que estava na base, que me ajudou bastante e me deu sequência", lembra o jogador de 25 anos.

Ainda na base, antes de chegar em Cotia, Galeano se destacou no Rubio Ñu, do Paraguai. A passagem de um ano e meio pelo São Paulo aumentou a vitrine para outras equipes sul-americanas. Cerro Porteño-PAR e Nacional-URU, foram outros times defendidos pelo jovem atacante paraguaio.