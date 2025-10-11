Ceará muda dupla de zaga, cresce em desempenho defensivo e iguala com Flamengo no returno da Série A

Quinta melhor defesa da Série A, o Ceará tem reduzido bem a quantidade de gols sofridos nas últimas partidas pelo certame. Nos dez jogos mais recentes de todos os clubes do Brasileirão, o Vovô foi a segunda equipe menos vazada e no returno é o clube que menos teve a própria rede balançada.

O desempenho defensivo do Vovô nos recortes acima tem sido semelhante ao do Flamengo, que é postulante ao título da competição. Nas últimas dez rodadas, o Vovô sofreu apenas oito gols, um a mais que o time carioca. Quando a referência é apenas o returno da Série A, o Alvinegro empata com o Rubro-Negro, com ambos tendo sofrido apenas cinco gols.

Mudança na zaga

A evolução na performance defensiva tem muitos fatores, mas um deles certamente foi a mudança na dupla de zaga titular. Nas três partidas mais recentes do Vovô, Marcos Victor tem atuado ao lado de William Machado, consolidando a parceria.

Do recorte de dez jogos em que o Ceará sofreu apenas oito gols, William e Marcos fizeram dupla em cinco e o segundo atuou também ao lado de Éder, diante do Juventude. Com eles dois juntos, o time comandado por Léo Condé sofreu apenas três gols (dois contra o Vasco e um contra o Vitória).

Com a nova dupla de zaga em campo, o Vovô só saiu de campo derrotado uma vez, para o Vitória, na 26ª rodada da competição.