Vojvoda vibra com saída do Fortaleza do Z-4 na Série A: 'não falar muito e acreditar no dia a dia'

O Fortaleza venceu o Clássico-Rei por 1 a 0, neste domingo (14), e deixou a zona de rebaixamento da 22ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda elogiou muito o grupo e ressaltou que a saída do Z-4 tem muito trabalho no dia a dia dos treinamentos.

"Quando olhamos a tabela, faz tempo que estamos na zona de rebaixamento e agora saímos. Estamos em uma situação em que temos de ficar muito alerta e lembrar o que fizemos nessas últimas partidas para sair da zona. É trabalhar, acreditar, não falar muito e acreditar no dia a dia. Quando chegar o momento, fazer nosso melhor jogo, com inteligência, controlando o jogo, muitas vezes com a bola, com posicionamento, aproveitando espaços como hoje. É continuar acreditando, trabalhando e confiando no nosso time, com apoio de todos, sempre juntos", disse o técnico.

O resultado positivo foi conquistado com gol do atacante Moisés, no 1º tempo. Além do Clássico-Rei, venceu as últimas rodadas: Cuiabá (0x1) e Internacional (3x0). Vojvoda reforçou que o time controlou as ações contra o Ceará e fez uma grande partida, que o deixou na 15ª posição, com 24 pontos.

"É parabenizar cada um dos jogadores, me sinto muito feliz e tudo isso é graças a eles. É a segunda semana completa que tivemos para trabalhar. Os jogadores fizeram um jogo muito inteligente, eles preparam para a partida e nesse jogo tem de ter inteligência, físico. Acho que o Fortaleza fez um grande jogo, conseguiu o gol, teve finalizações, controlou o jogo sem a bola, sempre bem posicionado, não sofreu grandes ações do rival, então no momento ruim, continuei acreditando porque eles trabalham no dia a dia e mostram que vão continuar lutando", afirmou na coletiva.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Corinthians no domingo (21). O duelo será na Arena Castelão, às 18h.

