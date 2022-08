Fortaleza é superior, vence Clássico-Rei contra desorganizado Ceará e deixa Z-4 em momento crucial

O Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0, no Clássico-Rei deste domingo (14), porque foi melhor que o rival no que se propôs a fazer o tempo inteiro. Superior, o Tricolor construiu o resultado com méritos. Inclusive chegou mais perto de fazer o 2º gol que o Ceará de empatar. A vitória é justa.

É a 3ª vitória seguida do Fortaleza, que deixa a zona de rebaixamento, respira no Brasileirão em momento crucial e agora está apenas um ponto atrás do maior rival, mas tem mais triunfos que o Alvinegro (6 x 5).

Vojvoda foi superior a Marquinhos Santos mais uma vez.

O plano tático do treinador leonino foi bem mais eficiente em todos os aspectos. Em um 1º tempo de poucas oportunidades, o Fortaleza saiu na frente com Moisés e teve inteligência e organização para se defender. Assim como na 2ª etapa.

O Fortaleza que teve mais oportunidades para marcar ainda na 2ª etapa. Lucas Sasha foi o melhor em campo, Brítez jogou demais, Fernando Miguel passou mais um jogo sem sofrer gol e Moisés decidiu na frente.

Marquinhos Santos fez substituições, mudou posicionamento de jogadores em campo e tentou alterar a dinâmica ofensiva, mas em nenhum momento o Ceará esteve organizado. Quem se salvou no Vovô foi o goleiro João Ricardo (sempre importante) e o zagueiro Marcos Victor (mais uma boa atuação).

Extremamente contestado pela torcida, Marquinhos Santos fica ainda mais pressionado e a continuidade no comando técnico é dúvida.

Não são apenas resultados ruins, mas o time não demonstra evolução dentro de campo.

Como esperado, um Clássico-Rei que traz muita tranquilidade e confiança para um lado e joga grande pressão para o outro.