Vojvoda fala sobre situação de organizadas do Fortaleza e pede 'união' para decisão na Sul-Americana

O Fortaleza está prestes a disputar a partida mais importante da sua história. Nesta terça-feira (03), o time tricolor recebe o Corinthians, na Arena Castelão, às 21h30, para definir uma vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana de 2023. No entanto, em meio ao excelente momento vivido dentro das quatro linhas, fora de campo a situação é de se lamentar. Em menos de uma semana, as duas principais organizadas do clube protagonizaram cenas de violência e acabaram tendo laços rompidos pela diretoria do Leão. Em relação ao caso, o treinador Juan Pablo Vojvoda afirmou que as diferenças devem ser deixadas de lado e que a união deve prevalecer na partida decisiva pela competição internacional.

"Eu também tive conhecimento do que aconteceu. Como treinador, eu posso dizer que necessitamos de um Castelão com apoio para terça-feira, da torcida e de toda a gente que irá a partida. Necessitamos de apoio durante todo o jogo. Então, isso tem que nascer de cada um que vem ao campo. Necessitamos da unidade de todos, pois é um momento bom para desfrutar. Se há diferenças, temos que deixar de lado e, neste momento, procurar um encontro e solucionar. O clube nunca teve um momento assim, um momento para desfrutar e necessitamos de apoio. Quando o time entra em campo, essa força, essa energia. Necessitamos que cada um que venha ao campo prepare bem sua voz, sua garganta e que grite muito, apoie muito em todo momento. Eu falava sempre para os jogadores, temos que classificar em primeiro do grupo, pois quero definir no Castelão. Então, Castelão tem que estar como conhecemos o Castelão, e isso não é o estádio, mas sim a gente que vem ao estádio. Necessitamos unidade, apoio, força. É um momento em que temos que estar todos unidos", disse.

BAIXA CONSIDERÁVEL

Para a partida decisiva contra o Corinthians, Vojvoda deve ter uma grande desfalque no seu time titular. O atacante Marinho, decisivo em momentos importantes na temporada, não deve ter condições de jogo, já que apresentou um estiramento ligamentar no joelho direito após o duelo de ida com o time paulista. O técnico tricolor lamentou a situação do atleta, mas afirmou que tem opções e que confia no restante do elenco para o jogo de terça-feira (03).

"Marinho recebeu um golpe importante. Está em uma etapa de recuperação e vamos aguardar ainda. Para a posição, temos o Pikachu, o Calebe e outras opções, já modificando um pouco a estrutura. Mas os jogadores que entrarem em campo na terça-feira vão responder, pois é uma partida única, especial, e são atletas que estão acostumados a essas situações. Aconteceu isso com o Marinho, vamos aguardar ainda, mas vamos confiar nos jogadores que podem substituí-lo também", comentou.

