Com nova assistência, Marinho soma cinco participações em gols nos últimos seis jogos pelo Fortaleza

O atacante Marinho tem sido um dos protagonistas ofensivos do Fortaleza nos últimos jogos. Prova disso é que o camisa 12 do Leão participou diretamente de cinco gols nos últimos seis jogos que disputou com a camisa do Tricolor do Pici na temporada.

Legenda: Marinho comemora o segundo gol do Fortaleza na partida contra o América-MG. Foto: LC Moreira / SVM

Na noite desta terça-feira (26), no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Corinthians, pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2023, Marinho foi o responsável por dar a assistência para Zé Welison marcar o único gol do Leão na Neo Química Arena.

ÚLTIMOS SEIS JOGOS DE MARINHO PELO FORTALEZA

América-MG 1-3 Fortaleza | 1 assistência

Fortaleza 3-1 Coritiba | 1 gol

Fortaleza 2-1 América-MG | 1 gol

Fortaleza 2-1 Corinthians | 1 assistência

São Paulo 1-2 Fortaleza

Corinthians 1-1 Fortaleza | 1 assistência

Ao todo, foram cinco participações diretas em gols, sendo três assistências e dois gols. Desde que chegou ao Tricolor do Pici, Marinho disputou 14 partidas e somou três gols e três assistências. Ele tem sido titular sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.