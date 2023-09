'As pessoas que brigaram na arquibancada não representam o Fortaleza', diz presidente Marcelo Paz

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se pronunciou após os incidentes na torcida do Fortaleza durante o jogo com o Corinthians na Neo Quimica Arena pela semifinal Copa Sul-Americana nesta terça-feira (26).

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, Paz lamentou os confrontos na arquibancada envolvendo torcidas organizadas.

"As pessoas que brigaram na arquibancada não representam o Fortaleza, nosso valores. Estou envergonhado com aquilo. Venho aqui pedir desculpas a quem estava na arquibancada, ao estádio inteiro, e a quem acompanhou pelo Brasil e América do Sul", disse ele.

Veja pronunciamento completo

Pronunciamento do Presidente Marcelo Paz acerca da partida e dos episódios ocorridos na arquibancada. #FortalezaEC pic.twitter.com/Gn6e6N3w0u — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 27, 2023

Punição

Marcelo Paz destacou que os jogadores ficaram preocupados no vestiário por terem familiares na arquibancada e que o reconhecimento facial seria uma forma de punir os vândalos.

"São trogloditas que estão ainda na idade da pedra e não deveriam fazer parte do futebol. Peço a ajuda da Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, Ministério Público, que são atuantes e parceiros, para que possamos identificar essas pessoas, para que elas não façam mais parte dos jogos de futebol. Em breve, que a gente tenha em breve no nosso estádio, o reconhecimento facial, para poder impedir que estas pessoas não entrem no estádio". Os jogadores estavam preocupados no vestiário por terem familiares na arquibancada".